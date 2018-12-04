كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ينعكس نمو الاقتصاد الرقمي على عقارات دبي؟

تتطلع دبي إلى مستقبل رقمي لأنها تتجاوز اعتمادها التقليدي على التجارة والسياحة والعقارات في إستراتيجيتها للنمو.

وأعلنت المدينة مؤخراً عن عدة تغييرات تهدف إلى رعاية الابتكار، بما في ذلك اعتماد بيانات مفتوحة ومستويات أعلى من التجارة الإلكترونية ومنصات المشاركة، فضلاً عن تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وكجزء من المخطط الرئيسي للابتكار، فإن المدينة، التي عانت من فائض العرض في المكاتب، بدأت بتعديل القوانين المتعلقة بتراخيص المناطق الحرة، والتي لعبت دوراً رئيسياً في تطورها الاقتصادي في السابق.

وفي الوقت الحالي، يوجد في دبي أكثر من 20 منطقة حرة، تسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك 100 في المائة من أعمالهم دون وجود راعي محلي، والعمل كمركز متكامل مع سلطات المدينة، ولأغراض ضريبة القيمة المضافة ، يتم التعامل معها على أنها خارج دولة الإمارات.

ومع ذلك ، بحلول نهاية هذا العام، سوف تسمح القواعد الجديدة للملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100% خارج هذه المناطق.

وتقع سهولة ممارسة الأعمال في العصر الرقمي على قمة أولويات مجلس المناطق الحرة في دبي. ويقول فادي موصلي، رئيس قسم رأس المال الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “من الناحية التاريخية، نجح الأسلوب التقليدي المخطط في دبي وجذب الشركات لأكثر من مجرد أسباب مالية، لكن التكنولوجيا تغير طريقة عمل الناس وحياتهم والتنافس العالمي على المواهب ورؤوس الأموال والأعمال تصبح أكثر كثافة”.

التغييرات المقترحة لقوانين المنطقة الحرة في دبي يمكن أن تعزز أعمال طيران الإمارات المحلية وتزيد من التطوير العقاري على نطاق أوسع داخل البلاد، بحسب موقع dubaichronicle.

يمكن أن يساعد تشجيع الشركات الجديدة المبتدئة – وبناء علاقات أقوى مع الشركات من جنوب وشرق آسيا – في إعادة التوازن إلى ملف الشركة في دبي.

على الصعيد العالمي ، تحتل دبي المرتبة التاسعة من حيث شركات التكنولوجيا الناشئة في الناتج المحلي الإجمالي و 23 في وجود شركات التكنولوجيا الكبرى لكل فرد من السكان. ويقول موصلي إن المزيد من المبادرات الحكومية يمكن أن تزيد من جاذبية دبي، التي لا تزال أكثر الأسواق العقارية شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقول جيريمي كيلي، المدير في JLL Global Research: “إن جغرافيا رقمية عالمية جديدة آخذة في الظهور، وتستجيب دبي لهذا الواقع الجديد. ومع دمج شركات التكنولوجيا لأولويات جديدة في قرارات مواقعها، فإن المدينة تضع نفسها كقاعدة قوية للشركات المحلية والدولية على حد سواء”.

وبالنسبة للشركات الأصغر، يمكن أن تكون فترة هبوط الإيجارات والمزيد من الخيارات، وفقًا لتقرير JLL الأخير جذابة. ومع تحرك سوق المكاتب بشكل أكبر لصالح المستأجرين، يستمر مالكو العقارات في تقديم شروط أكثر جاذبية مثل تخفيض معدلات الإيجار، والفترات الخالية من الإيجار، والمساهمات الملائمة وجميع الاعتبارات الهامة لشركات التكنولوجيا الصغيرة ومتوسطة الحجم.