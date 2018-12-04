كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “نايكي” تفتتح أكبر متجر لها في الشرق الأوسط بدبي

افتتحت شركة نايكي الأمريكية العملاقة للملابس الرياضية، بالشراكة مع الموزع المحلي Sun and Sands Sports، أكبر متجر لها في الشرق الأوسط في دبي مول.

وقالت الشركة في بيان لها إن نايكي دبي التي تمتد على مساحة 3290 مترا مربعا تمثل منصة للمستهلكين للاحتفال بالرياضة والتعاون من خلال ورش العمل الإبداعية.

ويحتوي المتجر على مساحة للتخصيص توفر فرصة لتخصيص عناصر Nike على مدار السنة، ودعوة العملاء لتصميم الأحذية الرياضية والملابس الخاصة بهم مع مجموعة متنوعة من الأدوات والملحقات مثل الأربطة والأشرطة والأزرار والعلامات.

وبفضل تقنية الطباعة المتطورة للأشعة فوق البنفسجية، سيتمكن المستهلكون أيضًا من طباعة أعمالهم الفنية على أحذية نايكي الرياضية، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

كما يحتوي Nike Dubai على منطقة مصممة خصيصًا للنساء، وتضم منطقة صالة حميمية حيث يمكن للنساء قضاء الوقت وتشغيل الموسيقى الخاصة بهنّ والتسوق في خصوصية كاملة مع صديقاتهنّ.

كما يتضمن المتجر مساحة تجريبية مرنة مصممة كملعب صغير لكرة السلة، مما يلهم شباب دبي لتجربة معداتهم الجديدة.

وسيكون لدى نايكي دبي أجندة كاملة من الفعاليات الرياضية والثقافية، تختلف من نايكي + نادي التدريب وجلسات نادي نايكي + التدريب لمحادثات الرياضيين، وجلسات الفنانين وورش عمل المصممين.