كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن منصة أمريكية تبدأ ببث محتوى الفيديو في الإمارات

أطلقت شركة Fox Networks Group العملاقة الإعلامية العالمية، وهي شركة تعمل في قنوات التلفزيون، بما في ذلك FX و NatGeo و Fox Lifestyle و Baby TV، منصة بث Fox Plus في الإمارات والمنطقة عبر خدمة Shahid Plus من MBC.

وتتوفر الآن آلاف الساعات من محتوى Fox لمشتركي Shahid Plus الحاليين والجدد، بما في ذلك عروض ناجحة مثل The Walking Dead و Atlanta و Project Runway و Jamie Cooks Italy.

وتدير فوكس بالفعل منصة Fox Plus التابعة لها كخدمة قائمة بذاتها في معظم أنحاء آسيا.

ولدى سؤاله لماذا اختارت الشركة الانضمام إلى MBC في هذه المنطقة، خاصة في عصر تهيمن فيه المنصات المستقلة مثل Netflix و Amazon على المشهد التلفزيوني، قال سانجاي رينا نائب الرئيس الإقليمي: “هنا سوق مختلف للغاية، وليس هناك الكثير من المجموعات اللغوية، لذلك نشعر أن الخيار الأفضل هنا هو أن ننظم المحتوى ونترك جهة خبيرة في في المنطقة مثل MBC للتتعامل مع هذا الجانب”.

وفي الوقت الحالي، تقدم الخدمة محتوى حسب الطلب، على الرغم من أن رينا يقول إن Fox يمكنها إضافة البث المباشر لقنواتها الخطية إلى الخدمة في أي وقت، بحسب ما نقلت صحيفة ذا ناشيونال.

ووفقًا للسيد رينا، الذي يصر على أن القنوات الخطية لا تزال تلعب دورًا حيويًا في السوق: “في الشكل الخطي، يعرف الأشخاص أنه يمكنهم الحصول على محتوى رياضي وأفلام ومحتوى للأطفال ومحتوى واقعي وأي شيء يرغبون به، في حين يميل بث المحتوى عبر الإنترنت إلى التركيز بشكل كبير على الترفيه، بحيث لا يتم تلبية احتياجات المشاهدين الإخبارية واحتياجاتهم الواقعية واحتياجات نمط حياتهم، حتى ينتهي بهم الأمر إلى العودة للبث الخطي “.

وتتوفر Fox Plus كجزء من Shahid Plus الاشتراك الشهري هو 4.75 دولار أمريكي (17 درهم)، ويقدم الموقع نسخة تجريبية مجانية لمدة سبعة أيام.