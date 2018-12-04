كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| تعرف على الوجهة الجديدة “ذا بوينت” في دبي

افتتحت مؤخراً الوجهة الجديدة “ذا بوينت” في دبي على طرف نخلة جميرا مع إطلالة مميزة على فندق أتلانتس النخلة.

الوجهة الجديدة من شركة التطوير العقاري نخيل تقدم 1.4 مليون قدم مربع من أنشطة التسوق والترفيه.

وعند افتتاحها بالكامل، ستضم ذا بوينت حوالي 70 متجرًا ومطعمًا، ومتنزهًا بطول 1.5 كيلومتر على الواجهة البحرية ونافورة راقصة جديدة.

وتنقسم الوجهة إلى ويست سايد ومرسى إيست سايد، ويتصلان في الوسط بساحة للأحداث والاحتفالات، حيث ستستضيف الوجهة الجديدة حفلات موسيقية بانتظام، بحسب موقع واتس أون.

الافتتاح الرئيسي الأول كان السينما في الجانب الشرقي، حيث تحتوي Reel Cinemas المكونة من خمس شاشات على خيارين عاديين وثلاثة خيارات لتناول الطعام، بالإضافة إلى مطعم Guy Fieri المجاور المكون من 100 مقعد. يمكن للضيوف أن يتوقعوا أطعمة Féi’s الأمريكية المميزة.

يمكن الوصول إلى ذا بوينت باستخدام Palm Monorail، أو عن طريق القوارب من أحد منتجعات Palm Jumeirah العديدة.

للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: thepointe.ae