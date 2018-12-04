بومبيو: لا دليل يربط ولي العهد السعودي بقتل خاشقجي

دبي - بواسطة محمد فارس قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السبت، إنه اطلع على كل معلومات المخابرات التي لدى الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. © Getty مايك بومبيو

وأكد بومبيو مجددا أنه لا يوجد دليل مباشر يربط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالواقعة.

وقال في مقابلة مع قناة تلفزيون (سي.إن.إن) في بوينس أيرس، على هامش قمة العشرين "قرأت كل جزئية من معلومات المخابرات التي بحوزة الحكومة الأميركية".

وأضاف "عندما تم ذلك وعندما تكمل هذا التحليل لا يوجد دليل مباشر يربطه بقتل جمال خاشقجي. هذا بيان دقيق .. بيان مهم وبيان نعلنه اليوم".

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والتقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السبت، على هامش اجتماعات اليوم الثاني من قمة مجموعة العشرين التي تعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بعدد من قادة العالم.