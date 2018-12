خبز بمواصفات خاصة في أسواق دبي

دبي - بواسطة محمد فارس © HnaUAE.com قدمت بواسطة

أظهرت جولة ميدانية في منافذ بيع رئيسة بدبي، وجود أكثر من 42 نوعاً من منتجات الخبز، واستحوذ الخبز ذو المواصفات الخاصة على نسبة كبيرة من تلك الأنواع في السوق، فيما كان الخبز الخالي من مادة الجلوتين الأعلى سعراً، مع وجود أنواع من الخبز بنكهات مختلفة، أو تعود إلى ثقافات متعددة.

بدورها، أكدت بلدية دبي أنها تتولى مراقبة منتجات الخبز المعروضة في الأسواق، وتعمل على التأكد من صحة البيانات المدونة عليها.

أسعار مرتفعة

ورصدت الجولة أن الخبز الخالي من مادة الجلوتين هو الأعلى سعراً، فيما تباع أصناف ذات منشأ إسباني بـ24.5 درهماً للعبوة وزن 250 غراماً، وذات المنشأ الفرنسي بسعر 20 درهماً للعبوة وزن 180 غراماً.

وتحتوي تلك الأصناف على مادة نشا الأرز، وحبوب دوار الشمس، وبروتين الصويا، وألياف التفاح، وحبوب مختلفة، وتناسب المستهلكين الذين يعانون حساسية من الجلوتين والقمح.

ويأتي خبز «البوريك» في المرتبة الثانية من حيث الأعلى سعراً، وهو خبز يصنع على الطريقة التركية، وتستخدم فيه الحبة السوداء وبعض الحبوب، ويباع بـ30 درهماً للكيلوغرام.

وهناك خبز «البروتين» الذي يصنع بشكل أساسي من مزيج حبوب ومكسرات مع دقيق أسمر، ويحتوي على كميات مرتفعة من الألياف، إضافة إلى البروتين من الحبوب المضافة، ويناسب هذا النوع من الخبز الرياضيين والمستهلكين الذين يتبعون أنظمة حمية غذائية. وتتضمن قائمة أسعار الخبز الأعلى سعراً في الأسواق المحلية، «الخبز العضوي» المصنّع بالكامل من مكونات عضوية (أورغانيك)، ويبلغ سعر الكيلوغرام منه نحو 25 درهماً، ويلبي هذا النوع احتياجات المستهلكين الذين يفضلون الأنماط الصحية في التغذية بمستويات مرتفعة.خبز اللياقة

وكشفت الجولة عن خبز منخفض السعرات الحرارية، وآخر قليل الكربوهيدرات بنسبة 75% أقل من الخبز الأبيض التقليدي، مع توافر بروتين بأكثر من 38% من الخبز العادي، ويأتي هذا النوع من الخبز بمكونات تشمل خليطاً من البروتين النباتي من القمح، وفول الصويا، والبازلاء، وألياف الشوفان، ويباع بسعر يجاوز سبعة دراهم للعبوة وزن 225 غراماً. ورصدت الجولة أيضاً وجود أنواع من الخبز تحت مسميات مثل «خبز اللياقة» الذي ينتج من القمح الكامل، ويتضمن حبوباً مختلفة ويمتاز بأنه خالٍ من الكوليسترول، ومنخفض الدهون بنسب كبيرة، ومرتفع الألياف وخالٍ من السكريات.

نكهات ودول

وتظهر في السوق كذلك أنواع من الخبز تتضمن نكهات مميزة، مثل «خبز الزيتون» الذي يصنع بخلط القمح مع الزيتون، وخبز الجبنة الفرنسية، وخبز الحليب والشوكولاتة، وخبز الزبيب والجوز، إضافة إلى خبز الطماطم الجافة، وخبز القمح ورقائق البطاطا.

وتوجد في السوق المحلية أنواع خبز تعود إلى المطبخ الأوروبي، من أشهرها الخبز الفرنسي «باجويت» الذي يقدم بأنواع مختلفة، منها: الحبوب، أو القمح الكامل، أو الدقيق الأبيض، إضافة إلى خبز «الرول» البرتغالي، وخبز «التورتيلا» الذي يرجع إلى دول أميركا اللاتينية.

وإلى جانب تلك الأنواع، هناك خبز البرغر، وخبز التوست، وخبز التنور اللبناني، والخبز المصري البلدي، وخبز تشابات الهندي، وغيرها.

