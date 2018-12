بدء تعديل السرعات على 4 طرق في أبوظبي

دبي - بواسطة محمد فارس © HnaUAE.com قدمت بواسطة

أعلنت شرطة أبوظبي، أمس، عن بدء تطبيق تعديل السرعات على بعض الطرق في إمارة أبوظبي، وزيادة السرعة المسموح بها إلى 140 كيلومتراً في الساعة، من دون هامش للسرعات.

وشملت الطرق التي تم تعديل سرعاتها: طريق سويحان الهير E20 من دوار مدينة زايد العسكرية إلى تقاطع طريق الشاحنات E75، وتقاطع طريق الشاحنات E75 إلى منطقة الهير، وطريق العجبان الساد E16 من دوار قصر العجبان إلى منطقة الساد، وطريق العين – القوع E95.

ودعت لجنة السلامة المرورية في إمارة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالسرعات الجديدة المقررة على الطرق الأربعة، بما يسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق الآخرين.

جدير بالذكر أن تعديل السرعات لا يشمل الطرق كافة، بل بعض الأجزاء منها، فيما ستظل سرعات الأجزاء الأخرى من تلك الطرق كما هي. وستعمل شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء، على توضيح السرعات المسموح بها على اللوحات المرورية في كل جزء من أجزاء الطريق، بحسب السرعة التي تم اعتمادها وفقاً للدراسات المرورية.

