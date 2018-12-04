الامارات | «التربية» تحدد 7 إجراءات لامتحان أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تحدد 7 إجراءات لامتحان أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «التربية» أتاحت للطلبة كتابة المهنة المستقبلية التي يرغبون فيها. تصوير: عبدالله حسن

حدّدت وزارة التربية والتعليم، سبعة إجراءات لأداء الطلبة أصحاب الهمم امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الجاري، والتي ستنطلق اليوم، للصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، وتبدأ في اليوم التالي للصفوف من الأول إلى الثاني.

وقسّمت الوزارة الإجراءات السبعة على ثلاث فئات من الطلبة أصحاب الهمم، هي الطلبة الذين يتبعون المنهاج العادي، وليس لديهم خطة فردية تربوية، والطلبة الذين يتبعون خطة فردية تربوية بها تغيير على المنهج، والطلبة الذين لم يتم تقييمهم، حسب تعميم أصدرته الوزارة، ووزعته أخيراً على مديري المدارس، بشأن امتحانات الطلبة أصحاب الهمم، سواء الحكومي أو الخاص.

وقالت الوزارة إن الطلبة أصحاب الهمم الذين ليس لديهم خطة فردية، يحتاجون إلى مواءمات خلال فترة الامتحانات، حسب كل فئة من فئات الإعاقة، ويجب اتخاذ أربعة إجراءات لتسهيل أدائهم الامتحانات، هي إخضاعهم للامتحان نفسه الذي يؤديه نظراؤهم الأصحاء، أو تجهيز امتحانات مسبقة، على أن تكون بالمحتوى نفسه، مع تغيير في أسلوب طرح السؤال، وعمل لجان خاصة لهم، وتوفير كتاباتهم حسب حاجة كل فئة، ويمكن أن يكون الامتحان إلكترونياً أو ورقياً حسب الحالة.

أما الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية فيها تغيير على المنهج، فلا يكون امتحانهم إلكترونياً، وإنما يكون ورقياً، ويتم عمل امتحان خاص للطالب من قبل معلم المادة، تحت إشراف معلم التربية الخاصة في المدرسة ومراكز دعم التربية الخاصة.

وذكر التعميم أن الطلبة أصحاب الهمم الذين لم يتم تقييمهم من قبل مراكز دعم التربية الخاصة، ولديهم خطة علاجية، وبحاجة إلى خطة تربوية فردية، فمن الضروري التأكد من اعتماد أسمائهم من قبل مراكز دعم التربية الخاصة، وعمل لجان خاصة لهم، وتوفير متطلباتهم حسب احتياج كل فئة.

وأوضح التعميم أن إدخال درجات أصحاب الهمم واعتمادها يتم من خلال المدرسة، وبإشراف من مركز دعم التربية الخاصة.

وحسب جداول الامتحانات، فإن الوزارة ستتيح لأول مرة للطالب فرصة الحصول على خمس درجات مكافأة عند الإجابة عن سؤال تحدده بعلامة مميزة على الورقة الامتحانية، كما طالبت الوزارة الطلاب بتحديد مهنتهم المستقبلية على غلاف الورقة الامتحانية.

وأوضحت الوزارة أن كتابة الطلبة المهنة المستقبلية التي يرغبون فيها، تتيح لها توفير مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتهم وطموحهم، لافتة إلى أن زمن إجابة امتحانات الصفوف (1-8) ساعة ونصف الساعة، فيما زمن إجابة امتحانات الصفوف (9-12) ساعتان، ويُسمح للمعلم بقراءة الامتحان لطلبة الصفوف (1-3)، ويُسمح للطالب في الصفوف (4-12) بالخروج من قاعة الامتحان بعد ساعة واحدة من بدئه، إن أراد ذلك، ويتضمن امتحانا الرياضيات والعلوم للصفوف (4-12) سؤالاً مميزاً بعلامة (BONUS)، ويحصل الطالب على خمس درجات إضافية، إذا أجاب عن هذا السؤال بشكل صحيح.

سياسة التقييم

تضمن دليل تطبيق الامتحانات للعام الدراسي الجاري، الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، أخيراً، مع جداول الامتحانات، 13 بنداً لسياسة التقييم والامتحانات، تشمل تقسيم الامتحانات إلى مجموعتين (A-B)، وعملية التقييم، والامتحانات القصيرة المركزية، وبرامج الإعادة في نهاية العام الدراسي، والبرنامج الزمني للامتحانات، وتصنيف المواد إلى مجموعتين (A) و(B)، وأنواع الاختبارات المركزية، وموجهات امتحانات الإعادة في نهاية الفصل الدراسي الأول، وفي نهاية العام الدراسي لطلبة الصف الـ12، إضافة إلى أسس تطبيق برنامج تمكين، الذي يتيح للطلبة الراسبين في ثلاث مواد فأقل في نهاية العام الدراسي فرصة جديدة لتحقيق درجة الاجتياز والانتقال إلى الصف الأعلى، وآلية تقدير السؤال في الورقة الامتحانية.