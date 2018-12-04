الامارات | «صرح زايد» يحتفي بـ «اليوم الوطني»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صرح زايد» يحتفي بـ «اليوم الوطني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فعاليات «صرح زايد» استقطبت طيفاً واسعاً من الزوار من مختلف الثقافات. وام

شارك «صرح زايد المؤسس» في احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ47.

وخصّص الصرح بهذه المناسبة جدولاً حافلاً بالفعاليات التي استقطبت طيفاً واسعاً من الزوار من مختلف الثقافات، تضمّنت إتاحة الفرصة لزوار الصرح ومرتاديه لمشاهدة العمل الفني الإبداعي الذي قام من خلاله فنان تشكيلي بتشكيل صورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، باستخدام خيوط الصوف، حيث كانت فرصة لاستذكار المواقف والقيم الإنسانية النبيلة التي جسّدها الوالد المؤسس.

كما تضمّنت فعاليات الصرح عروض «العيالة»، وجولات ثقافية لتعريف الزوار بإرث الشيخ زايد.

يذكر أن الصرح رسّخ مكانته في فترة وجيزة، بوصفه من المحطات الثقافية الوطنية والسياحية المهمة في العاصمة أبوظبي.