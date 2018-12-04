الامارات | تمديد مهلة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» حتى نهاية ديسمبر الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد مهلة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» حتى نهاية ديسمبر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة عن تمديد المهلة الخاصّة بمبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، لمدة شهر آخر بحيث تنتهي في 31 ديسمبر 2018، بتوجيهات من قيادة الدولة وفي إطار احتفالات الوطن باليوم الوطني الـ47، بهدف إتاحة فرصة جديدة لكل مخالف لم يتمكن من الاستفادة من المبادرة خلال الفترة الماضية لتعديل وضعه، إما بمغادرة الدولة طوعاً، أو الحصول على إقامة شرعية وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة مع إعفائه من كل الغرامات المالية والتبعات القانونية الأخرى التي ترتبت على المخالفة.

وذكرت الهيئة أنها ستواصل اعتباراً من اليوم استقبال الراغبين في الاستفادة من المبادرة في مراكزها التسعة المنتشرة في إمارات الدولة كافة، لتسوية أوضاعهم بكل يسر وسهولة.

وكانت الهيئة أطلقت المبادرة في الأول من أغسطس الماضي ولمدة ثلاثة أشهر بميزات وإعفاءات غير مسبوقة، سعت من خلالها إلى جذب كل الذين يعيشون على أرض الدولة بشكل غير قانوني ومساعدتهم على الاستجابة لمساعيها الهادفة إلى تسوية أوضاعهم، بما ينسجم مع القوانين المرعية ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، والاستفادة من الخدمات النوعية التي توفرها الدولة للمواطنين والمقيمين في مختلف المجالات الصحيّة والتعليمية، وبالتالي الوصول إلى «إمارات بلا مخالفين»، ثم قامت بتمديدها لمدة 30 يوماً انتهت في 30 نوفمبر الماضي، لتأتي التوجيهات السامية بتمديد المهلة مرة أخرى حتى نهاية العام الجاري في بادرة إنسانية توفّر فرصة ثمينة لهذه الفئة لبدء حياة جديدة، بعيداً عن مخاوف الملاحقة القانونية وترفع عن كواهل المستفيدين منها أعباء الغرامات المالية.

وقال المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة العميد سعيد راكان الراشدي، إنّ قرار التمديد يأتي في سياق ما تعوّده أهل الإمارات والمقيمون فيها وكل من يعيش على أرضها الطيبة من مآثر قيادة تميّزت بأعلى درجات الإنسانية والشهامة والعفو والتسامح.

وأوضح أن الهيئة تلقّت قبل نهاية التمديد الأول العديد من المناشدات ممن ضاقت عليهم سبل الاستفادة من المبادرة نتيجة ظروفهم الصعبة أو ارتباطهم بقضايا لم يتمّ البتّ فيها بشكل قطعي أو تعثر إجراءات توفير الوثائق اللازمة للتقدّم بطلبات الإعفاء، حيث تمّ رفع تلك المناشدات إلى قيادة الدولة التي استجابت مباشرة ووجهت بتمديد المهلة وإتاحة الفرصة لكل من يبدي رغبة صادقة لتعديل وضعه وتجنب تبعات المخالفة.

ولفت الراشدي إلى أنّ مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» تتيح للمتقدّمين لها البقاء في الدولة بعد تسوية أوضاعهم، من خلال التسجيل في نظام سوق العمل الافتراضي، الذي يساعدهم في البحث عن عمل جديد عبر منصّة إلكترونية تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي يمكّنهم من الحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة مدّتها ستة أشهر غير مشروطة بوجود الكفيل حتى يتمكنوا من إيجاد كفلاء جدد وتعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة عقب انتهاء التأشيرة، فضلاً عن منح المخالف الذي يتقدم طوعاً لتعديل وضعه إعفاء كاملاً من كل الغرامات التي ترتبت عليه، وتمكينه من مغادرة الدولة بكل يسر وسهولة ودون أية عوائق ودون إدراج اسمه على لائحة الحرمان، الأمر الذي يمكنه من العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقاً للإجراءات المتبعة، وكذلك تمكين القادمين إلى الدولة بتأشيرات زيارة أو سياحة من تعديل أوضاعهم دون إلزامهم بالمغادرة مقابل رسم رمزي يبلغ 500 درهم.

وحثّ المواطنين والمقيمين والمستثمرين على الحرص على الالتزام بقانون دخول وإقامة الأجانب وغيره من القوانين المنظمة لسوق العمل، وتجنب إيواء أو تشغيل المخالفين، نظراً إلى ما يشكله ذلك من إخلال بأمن المجتمع وتجاوز على الحق العام. وأهاب بسفارات الدول التي يوجد على أرض الدولة مخالفون من رعاياها المسارعة في إنجاز إجراءاتهم ومساعدتهم على إنجاز معاملاتهم ليتمكنوا من الاستفادة من المبادرة.

جدير بالذكر أنّ الهيئة خصصت تسعة مراكز على مستوى الدولة لاستقبال المخالفين وإنجاز معاملاتهم، هي مركز الشهامة في أبوظبي ومركز العوير في دبي، ومراكز الاستقبال بجوار مباني إدارات الإقامة وشؤون الأجانب في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين ومدينة العين ومنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، تعمل جميعها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء على مدار أيام العمل الأسبوعي.