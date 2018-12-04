الامارات | مرحبا يا حي فضـل الله

شكرا لقرائتكم خبر عن مرحبا يا حي فضـل الله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مرحبا يا حي فضـل الله حي من تزهي به اوطاني الغضي لي له قـدر والله إحترام و يـاه وشانـي لي ينير الحـوش والفلـه والحشا منهوب يفلانـي لي بقلبـي بانـي حلـه ما يخلفـه واحـد ثانـي يا شبيه الموز فـي حلـه تايـه والعـود رويانـي طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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