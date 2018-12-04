الامارات | طقس «ضبابي» حتى الخميس.. وأمطار متوقعة الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس «ضبابي» حتى الخميس.. وأمطار متوقعة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «الأرصاد» توقع استمرار تشكل الضباب يوم غد. أرشيفية

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يشهد الطقس اليوم ضباباً وضباباً خفيفاً صباحاً على مناطق متفرقة، ليصبح صحواً بوجه عام، فيما تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تراوح من 18 إلى 28 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وشهدت الدولة أمس، تشكّل الضباب والضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، تحوّل بعد ذلك إلى طقس غائم جزئياً، بينما كانت الرياح شمالية غربية تراوحت سرعتها من 18 إلى 28 كيلومتراً في الساعة ووصلت إلى 36 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي كان متوسط الموج بوجه عام، في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن غداً سيشهد استمرار فرص تشكّل الضباب والضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق، خصوصاً الغربية، ثم يصبح الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، أما الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة تراوح من 18 إلى 28 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز استمرار تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباح الخميس، ليصبح بعدها الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة من 18 إلى 28 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يستمر خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفي ما يتعلق بطقس نهاية الأسبوع، أفاد المركز بأنه قد يكون رطباً صباحاً وغائماً جزئياً مع احتمالات تكاثر السحب تدريجياً خصوصاً غرباً وعلى الجزر، لتتهيأ الفرصة لسقوط بعض الأمطار ليلاً على بعض المناطق الساحلية والشمالية.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول تدريجياً بعد الظهر إلى شمالية غربية، بسرعة تراوح من 20 إلى 30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 42 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي، بينما يظل خفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.