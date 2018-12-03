الامارات | محمد بن راشد يعزي في وفاة سالم المهيري

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعزي في وفاة سالم المهيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المرحوم الشاب سالم محمد خميس بن هندي المهيري. فقد قام سموه مساء اليوم بزيارة مجلس العزاء في منطقة زعبيل الثانية بدبي حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته الى ذوي وأقارب الفقيد راجيا الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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