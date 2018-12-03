الامارات | "الأرصاد" : أمطار متوقعة نهاية الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" : أمطار متوقعة نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الدولة صباح اليوم تشكّل الضباب والضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، تحوّل بعد ذلك إلى طقس غائم جزئياً، بينما كانت الرياح شمالية غربية تراوحت سرعتها من 18 إلى 28 كم/ س ووصلت إلى 36 كم/س على البحر الذي كان متوسط الموج بوجه عام، في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد الطقس غداً الثلاثاء تكوّن ضباب وضباب خفيف صباحاً على مناطق متفرقة، ليصبح صحواً بوجه عام، فيما تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح من 18 إلى 28 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس نهاية الأسبوع، أفاد المركز بأنه قد يكون رطب صباحاً وغائماً جزئياً مع احتمالات تكاثر السحب تدريجياً خاصة غرباً وعلى الجزر، لتتهيأ الفرصة لسقوط بعض الأمطار ليلاً على بعض المناطق الساحلية والشمالية.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول تدريجياً بعد الظهر إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 42 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي، بينما يظل خفيف إلى متوسط في بحر عمان.