الامارات | محمد بن راشد : شكراً مريم ..العمل بصمت من أجل الوطن هي صفة من أبيك

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد : شكراً مريم ..العمل بصمت من أجل الوطن هي صفة من أبيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدة على حسابه في " تويتر" قال فيها أحد الجنود المجهولين في عام زايد ابنتي مريم بنت محمد بن زايد ... عملت على انشاء "صرح المؤسس" .. والكثير من مبادرات عام زايد ... واختتمت عملها يوم أمس بحفل وطني ضخم ورائع حرك فينا المشاعر بذكرى زايد .. شكراً مريم .. والعمل بصمت من أجل الوطن هي صفة من أبيك . طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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