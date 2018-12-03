الامارات | «الأعلى للاتحاد» يوجّه بخطط مستقبلية ترتقي بتنافسية الدولة والقدرات البشرية لمواطنيها

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للاتحاد» يوجّه بخطط مستقبلية ترتقي بتنافسية الدولة والقدرات البشرية لمواطنيها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد، الذي عُقد في قصر الرئاسة ظهر أمس، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الذين جدّدوا العهد على مواصلة العمل على تعزيز وترسيخ اتحاد دولة الإمارات، والتأسيس لمرحلة جديدة من تاريخها تعمل فيها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في تكامل وتنسيق حفاظاً على وحدة الكيان الاتحادي، وتقوية لهياكله، وتعميقاً لروحه، وتمكيناً لإنسانه، وصوناً لما تحقق من مكاسب في المجالات كافة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وفي بداية الجلسة تبادل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى التهاني بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين، رافعين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي يقود المسيرة استكمالاً لنهضة وضع لبناتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسّسون، مجدّدين تقديرهم لأبناء وبنات الوطن، موجّهين تحية تقدير لقادة وضباط وجنود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة، وتحية إكبار أيضاً لشهداء الوطن الذين سطروا بدمائهم الزكية صفحات خالدة في سجل البطولة والفداء.

وأكّد أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى أن احتفالات البلاد باليوم الوطني تجسيد حقيقي للتلاحم الوطني، وتعزيز لروح الاتحاد وقيمه النبيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

ونوّه سموّهم إلى أن تزامن الاحتفال باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الاحتفاء بعام زايد جعل من فرحة أبناء الوطن فرحتين بهاتين المناسبتين الغاليتين على قلب ووجدان شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، مشيدين في هذا الصدد بإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، خصوصاً على صعيد قيام دولة الإمارات، وتدشينه مسيرة العطاء والخير لدولة الإمارات، التي تواصل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التأسّي بها والسير وفق نهجها، فضلاً عن تقدير شخصه «رحمه الله» وما جسّده من مبادئ وقيم مثّلت ولاتزال الأساس الصلب الذي نهضت عليه الدولة.

ووجّه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى الشكر لقادة وشعوب العالم، الذين شاركوا دولة الإمارات احتفالاتها بيومها الوطني، مؤكدين أن دولة الإمارات القوية بأشقائها والعزيزة بمحبة شعبها وشعوب المنطقة أصبحت نموذجاً حياً في نشر ثقافة التسامح، وقدوة تُحتذى بمجال العمل الإنساني.

واستعرض المجلس، خلال انعقاده، مسيرة العمل الوطني والتوجهات المستقبلية للدولة، ووقف على تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية، مشيداً بما تبذله الدبلوماسية الإماراتية من دور في ترسيخ مكانة الدولة على الخريطة العالمية.

وأكّد أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أن اجتماعهم هذا العام يكتسب أهمية خاصة لانعقاده بالتزامن مع نجاح دولة الإمارات في إطلاق قمرها الاصطناعي «خليفة سات»، الذي أعلنت به دخولها عصر التصنيع الفضائي الكامل، وهي خطوة مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ومئوية الدولة 2071، مشدّدين على مواصلتهم دعم قطاع التصنيع الفضائي، باعتباره أحد العناصر الحيوية الأساسية في مستقبل الاقتصاد الوطني.

كما وجّه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى الشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفريق عمله، بعد أن أصبح جواز السفر الإماراتي الأقوى في العالم وحصوله على المركز الأول عالمياً، والذي تزامن مع اليوم الوطني للدولة وعام زايد، بما يعكس قوة الدبلوماسية الإماراتية الإيجابية ومساهمتها الفاعلة والمهمة على الساحة العالمية، وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي ختام اجتماعه أشاد المجلس الأعلى للاتحاد بالأداء الحكومي المتميّز، على المستويين الاتحادي والمحلي، لبناء مستقبل وطني مستدام قائم على التميّز والإبداع والريادة والمعرفة وأفضل الممارسات العالمية، ووجّه بإطلاق المزيد من السياسات والاستراتيجيات والمبادرات والخطط المستقبلية التي تعزز من مسيرة التقدم والتطوير والتنمية المستدامة، وترتقي بتنافسية الدولة والقدرات البشرية لمواطنيها، بما يحقق للوطن المزيد من الاطمئنان والازدهار والإنجازات الرائدة، وللمواطنين والمقيمين المزيد من السعادة والرفاهية والحياة الكريمة. حضر الاجتماع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ووزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، أحمد جمعة الزعابي.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الرئاسة في أبوظبي أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. فقد استقبل سموهما، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. وتبادل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، خلال اللقاء التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للدولة، ورفعوا أسمى آيات التهاني والتمنيات إلى قائد المسيرة المباركة بحكمة واقتدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، متمنين لسموه موفور الصحة والعافية والسعادة، داعين الله تعالى أن يديم على وطن العزة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، ويبارك مسيرته نحو المستقبل المزدهر بحكمة قيادته وعزيمة وإرادة أبنائه الأوفياء المخلصين الذين يؤكدون جدارة الرهان عليهم. وأكد سموهم أن دولة الاتحاد تمضي بثقة وعزم قوي في مسيرتها المباركة على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وما رسخه من مبادئ وقيم ستظل نبراساً يهتدي به أبناء الإمارات.

كما حضر الاستقبال أولياء العهود ونواب الحكام.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحكام الإمارات:

«تزامُن الاحتفال باليوم الوطني مع الاحتفاء بعام زايد، جعل من فرحة أبناء الوطن فرحتين».

«الإمارات قوية بأشقائها وعزيزة بمحبة شعبها وشعوب المنطقة».

«شهداء الوطن سطّروا بدمائهم الزكية صفحات خالدة في سجل البطولة والفداء».

«الدولة أصبحت نموذجاً حياً في نشر ثقافة التسامح، وقدوة تُحتذى بمجال العمل الإنساني».