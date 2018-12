دبي - بواسطة محمد فارس © HnaUAE.com قدمت بواسطة

أزاح صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية الستار عن لوحتي «شارع الإمارات العربية المتحدة» و«ساحة دبي» بمدينة ماجونة الإيطالية إيذاناً بافتتاحهما.

جاء ذلك ضمن احتفالية كبرى أقيمت تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ47 حضرتها كاتيوشا ماريني رئيسة مقاطعة أمبريا بوسط ايطاليا وجاكومو كيودوني عمدة مدينة ماجونة إلى جانب محافظها ورؤساء إداراتها المحلية وممثلي سلطاتها.

محبة

وعبر كل من كاتيوشا ماريني وجاكومو كيودوني عن سعادتهما بافتتاح هذا الشارع والساحة كونهما يحملان اسم الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي الأمر الذي يعبر عن مدى التعاون والمحبة والتلاقي بين البلدين.

من جانبه نوه جان لوكا لاليشا رئيس الأكاديمية الإيطالية للخيل والقدرة – التي تقع على شارع الإمارات – إلى أهمية هذا الحدث الذي يأتي عرفاناً بما قدمت الإمارات ودبي لرياضة الخيل في العالم عامة وإيطاليا خاصة.

بدورة عبر سفير الدولة عن شكره للحضور على كلماتهم الطيبة وإشادتهم بدولة الإمارات مؤكداً أن هذه الفعالية تأتي تتويجاً للعلاقات الإماراتية الإيطالية التي تمتد لسنوات طويلة وستستمر بما يخدم الشعبين الصديقين.

وأشار إلى أن ما تحقق من هذه النجاحات والإنجازات يعود إلى دعم القيادة الحكيمة في دولة الإمارات وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الذي عمل لسنوات طويلة على دعم رياضة الخيل باعتبارها جسراً للتواصل بين الشعوب.

حضر الافتتاح العديد من رجال الأعمال ومديري الإدارات.

The post تدشين شارع الإمارات وساحة دبي في إيطاليا appeared first on hnauae.