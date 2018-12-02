الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يشهدون الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 47

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يشهدون الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 47 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام مساء اليوم الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 47 الذي أقيم في مدينة زايد الرياضية تحت شعار " هذا زايد .. هذه الإمارات".

وشهد الحفل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما شهد حفل اليوم الوطني سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري ورئيس البرلمان الأفريقي روجر نوكود دانغ إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين .

ورفع أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام أسمى التهاني والتمنيات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لتأسيس دولة الاتحاد الشامخة ..داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة ويبقيه ذخرا لوطنه وشعبه ليواصل قيادة البلاد بحكمته في مسيرة تنميتها الشاملة ونهضتها المباركة نحو المستقبل المزدهر رقيا وعزا ورخاء ..معربين عن اعتزازهم وفخرهم بالرؤية والنهج السديد الذي ينتهجه سموه " حفظه الله " لما فيه خير الوطن والمواطن ورفعته وتقدمه.

وشملت فعاليات الاحتفال الرسمي لهذا العام فقرات احتفت بإرث المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " في الذكرى المئوية لميلاده "عام زايد" تكريما لرؤيته الحكيمة التي قادت مسيرة بناء دولة الإمارات منذ نحو نصف قرن.

وتميز الاحتفال هذا العام بفتح أبوابه للجمهور من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وزوارها حيث بلغ عددهم في استاد مدينة زايد الرياضية حوالي 22 ألف شخص شاركوا في رسم لوحة وطنية اتسمت بمشاعر الفخر والاعتزاز والفرح.

وتضمن الاحتفال مجموعة نادرة من الصور الأرشيفية التي تعرض للمرة الأولى وتسرد محطات من حياة المغفور له الشيخ زايد ونشأته وحبه للأرض والطبيعة وعائلته وشعبه رافق ذلك استخدام تقنيات ضوئية متميزة على المسرح جسدت لوحات بانورامية لتسرد قصة باني نهضة الإمارات وتكرّم إرثه الأصيل الذي قلّما يجود الزمان بمثله.

وشمل الاحتفال مقطوعات موسيقية حصرية شكلت دمجاً فريداً بين الموسيقى الإماراتية التقليدية التي عزفها أبرز المؤدين الإماراتيين ونغمات عالمية بأنامل أوركسترا الفيلهارمونية الملكية ..كما اصطحب الاحتفال الجمهور في رحلة لبداية قصة حياة المؤسس المغفور له الشيخ زايد حيث استهل بمشهد شروق الشمس فوق الصحراء في تعبير عن ولادة القائد صاحب الرؤية الثاقبة الذي صاغ بحكمته وبعد نظره أُسس وثوابت الدولة وراهن على مستقبل مشرق لأجيالها.

وسلط الاحتفال الضوء على عدد من القصائد منها كتبت خصيصا للحفل وأخرى من قصائد المغفور له الشيخ زايد والمرحوم محمد بن حم الذي عاصر الشيخ زايد رحمه الله .. ففي قصيدة المرحوم محمد بن حم "هزري على زايد"، يصف الشاعر وجه الشبه الذي لاحظه بين الشيخ زايد وجده زايد الأول والذي اكتسب منه قيم الرجل وخصال القائد الصالح المحب .. كما تضمنت الفقرة وصف علاقة الشيخ زايد بوالدته الشيخة سلامة بنت بطي "رحمها الله" التي بحكمتها ومحبتها وشخصتها القوية أرست في تفكيره المثال النموذجي للمرأة الإماراتية وما يمكن أن تحققه في المجتمع.

وألقى الاحتفال الضوء على نشأة الشيخ زايد والعوامل التي أسهمت في تكوين رؤية الاتحاد ..فمن تجسيد الأماكن المؤثرة في حياته مثل قصر الحصن وقلعة الجاهلي وقصر المويجعي بتقنيات ضوئية ثلاثية الأبعاد إلى اجتماع السميح التاريخي بين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "رحمهما الله" الذي شكل النواة الأولى لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة وشهد العالم في أعقابها ولادة دولة حديثة نجحت خلال فترة قصيرة بترسيخ مكانتها وبقوة على الساحة العالمية.

ومن أبرز ما تضمنه الاحتفال هو سرد ممثل صاحب السمو رئيس الدولة أحمد خليفة السويدي لمقتطفات من يومياته مع المؤسس ..فالسويدي هو الشخص الذي ألقى بيان الاتحاد عقب اجتماع حكام الإمارات يوم 2 ديسمبر1971 في غرفة تعرف الآن باسم "بيت الاتحاد" للمصادقة رسميًا على الدستور الذي تم بموجبه تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة ..كما يعد معاليه من الوجوه الوطنية البارزة في مسيرة الاتحاد كونه مستشارا شخصيا مقربا من المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وهو أول وزير خارجية للامارات.

وشهد الاحتفال عرضا تفاعليا سلط الضوء على الثروة النفطية التي كانت واحدة من مقومات النهضة والنجاح في مسيرة الاتحاد التي بدأها المغفور له زايد " طيب الله ثراه " والذي لطالما كان يعد النفط دافعاً نحو بناء وترسيخ المستقبل الأفضل للأجيال المقبلة .

وتخللت فقرات الاحتفال مقاطع لتسجيلات بصوت الشيخ زايد لفتت انتباه الجمهور الذي أصغى إلى جمل خالدة تعكس حكمته كما تحولت خشبة المسرح إلى لوحة حية شاهد من خلالها الجمهور حلم الشيخ زايد منذ البداية بتحويل الصحراء إلى واحة خضراء.

وشارك أكثر من 300 من أفراد القوات المسلحة في رسم خريطة حية لدولة الإمارات عقب تأسيس الاتحاد كما خطط لها الشيخ زايد وحكام الإمارات وذلك على أنغام السلام الوطني في لحظة سادتها مشاعر فخر.

وسلط الاحتفال الضوء على بصمات الشيخ زايد على مستوى العالم والتي لا تزال بارزة حتى يومنا هذا وجعلت من الإمارات نبراساً للسلام والتسامح والعطاء يتحدّث عنه العالم أجمع .. كما أظهر للجمهور مدى عطاء المؤسس، الذي كان ولا يزال عنواناً ورمزاً خالداً للعمل الإنساني، ويواصل قادة الإمارات اليوم النهج الإنساني الذي رسخه الشيخ زايد حتى باتت الإمارات اليوم أكبر مانح إنساني على مستوى العالم.

وأتاح الاحتفال فرصة لتعريف الجمهور بعدد من الشخصيات البارزة منها التي عاصرت المغفور له الشيخ زايد وأخرى أكملت مسيرته، حيث عرضت شاشة المسرح مقاطع لكلمات خاصة لأشخاص عاصروه ولمسوا عن قرب حكمته ومحبته ورؤيته الثاقبة وتوجهوا برسائل تجسد المكانة الفريدة التي مثلها المغفور له الشيخ زايد والإرث الذي تركه للأجيال القادمة.

وكان من بين المقاطع كلمات لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ووزير دولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر،والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان علاوة على عرض كلمة أرشيفية للمغفور له مبارك بن قران المنصوري عضو المجلس الاستشاري الوطني الأسبق.

واختتم الاحتفال بمقطع للمؤسس "طيب الله ثراه" وهو واقف أمام شعبه ملقياً كلمات من حكمته كما عهدناها .. وعقب ذلك وفي لفتة مفاجئة للجمهور عرضت على المسرح تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مستخدما فيها الوسم #علمني_زايد، في دعوة للجمهور من المواطنين والمقيمين والزوار للتعبير عن تأثرهم بالمغفور له الشيخ زايد وما تعلموه منه من قيم نبيلة كالتسامح والعدل والمحبة والعطاء والإخلاص.

وتستمر مبادرة #علمني_زايد لما بعد الاحتفال الرسمي باليوم الوطني لتتيح الفرصة أمام الجمهور للمشاركة بها والتعبير عن تقديرهم وعرفانهم للوالد والمؤسس، في لفتة متميزة تتويجا لعام زايد.