خليفة سات.. تهنئة للإمارات من الفضاء

هنّأ خليفة سات، أول قمر اصطناعي عربي مصنوع بأيد إماراتية، شعب الإمارات باليوم الوطني الـ 47 بطريقته الخاصة، حيث أرسل للمحطة الأرضية صورة للأب المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كجزء من شعار «عام زايد»، التقطت عند مرور خليفة سات فوق الدولة من مداره المنخفض.

