اعتقال شاب بريطاني في مصر بشبهة "التجسسس"

دبي - بواسطة محمد فارس © ShutterStock a Computer security concept with spyware hacker

اعتقل شاب بريطاني بعمر 19 عاما في مصر بشبهة التجسس، بحسب تصريح لعائلته.

وقد اعتقلت السلطات المصرية محمد أبو القاسم، وهو من مواليد مدينة مانشستر البريطانية، في يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال أقارب أبو القاسم لبي بي سي إنه اعتقل عند وصوله من ليبيا بعد أن عثرت السلطات على صورة طائرة عسكرية في جهاز هاتفه النقال.

وقد أكدت الخارجية البريطانية أن رجلا بريطانيا اعتقل في مدينة الاسكندرية في مصر.

وقالت عائلة أبو القاسم لبي بي سي إن الصورة الفوتوغرافية كانت التقطت من نافذة الطائرة عند هبوطها في مطار الاسكندرية.

وأضافت إنه يواجه الآن تهمة التجسس، بيد أن السلطات المصرية لم تؤكد أية معلومات بهذا الشأن بعد.

وكان أبو القاسم يعيش في ليبيا خلال العامين الأخيرين، حيث يتحدر والده من هناك، بحسب عائلته، أما أمه فباكستانية الأصل.

وقالت الخارجية البريطانية إنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه الحادثة.

وقال متحدث باسمها إن "كادرنا يقدم المساعدة لعائلته".