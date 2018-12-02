الذكرى الحادية والسبعون لقرار تقسيم فلسطين

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images صورة للقدس - واحدة من اقدم المدن في العالم - التقطت في عام 1870

يصادف اليوم الـ29 من نوفمبر/تشرين الثاني ذكرى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 خطة تقسيم فلسطين إلى دولتين، إحداهما عربية والأخرى يهودية، وكانت فلسطين آنذاك تحت الانتداب البريطاني.

كيف جرت الأحداث؟

صوتت الأمم المتحدة على إعلان دولة إسرائيل بعد ستة أشهر من تبني القرار في مايو/أيار 1948. وكانت تلك بداية دولة إسرائيل، التي شهدت بعدها موجة نزوح كبيرة لليهود من جميع أنحاء العالم إليها. بينما بدأت الهجرة العكسية للفلسطينيين إلى أنحاء العالم كافة، بعد أن توسعت إسرائيل أكثر في سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.

تسلسل زمني لأهم الأحداث

1917 - احتل البريطانيون فلسطين في الحرب العالمية الأولى بعد نجاحهم في طرد العثمانيين. وأصدر وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور وعده الشهير الذي نص على أن "حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر".

1918 - انبثاق أولى المنظمات الوطنية الفلسطينية، ومنها المنتدى العربي والنادي العربي.

1920 - قرر مؤتمر سان ريمو للقوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، منح بريطانيا حق الانتداب على فلسطين "لإعدادها لتقرير مصيرها".

اندلعت بعدها مظاهرات في القدس احتجاحا على وعد بلفور وتأكيداً على هوية فلسطين العربية. © Getty Images وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور صاحب الوعد الشهير يزور القدس

1930 - لجنة ملكية بريطانية ووثيقة حكومية توصيان بتحديد هجرة اليهود إلى فلسطين.

1930 - 1935 - شنت منظمة "الكف الأسود" التي كان يقودها عزالدين القسام حملة مسلحة على الوجود اليهودي والانتداب البريطاني.

1935 - قبلت القيادة الفلسطينية بالمقترح الذي طرحه المندوب السامي البريطاني لتشكيل مجلس تشريعي، لكن مجلس العموم البريطاني في لندن رفض المقترح في السنة التالية.

1936 - 1939 - بدأت الثورة الفلسطينية بإضرابات عامة في يافا. وفرضت سلطة الانتداب البريطاني الأحكام العرفية وحلت الهيئة الفلسطينية العليا التي كان يرأسها المفتي أمين الحسيني. ثم فرّ أمين الحسيني إلى سوريا التي كانت تحت الانتداب الفرنسي خشية اعتقاله.

1947 - أوصت الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وبإخضاع القدس والمناطق المحيطة بها لسيطرة دولية، وذلك عقب إعلان بريطانيا إنهاء انتدابها. واللجنة العربية العليا ترفض قرار التقسيم.

ولادة دولة اسرائيل

1948 - أعلنت إسرائيل استقلالها بعد انتهاء الانتداب البريطاني. وأخفقت الجيوش العربية في دحرها، واحتلت الأردن الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما احتلت مصر قطاع غزة وسيطرت إسرائيل على بقية فلسطين بما فيها القدس الغربية.

طُرد أو هرب ثلاثة أرباع المليون فلسطيني على الأقل من ديارهم. وتأسست حينها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أجل الاستجابة لحاجات اللاجئين الصحية والتعليمية. © Getty Images أجبر العديد من الفلسطينيين على ترك ديارهم أو هربوا منها بعد الحرب التي أعقبت استقلال اسرائيل

1949 - شن الفلسطينيون هجمات على إسرائيل من قواعدهم في مصر وقطاع غزة بتشجيع مصري.

1956 - 1957 - اتفقت إسرائيل مع بريطانيا وفرنسا على غزو مصر عقب تأميم قناة السويس، لأسباب منها إيقاف الهجمات التي كان ينفذها الفدائيون الفلسطينيون. واستقدمت بالمقابل قوة دولية في سيناء وغزة ساعدت على نجاحهم في الحد من هجمات الفلسطينيين على إسرائيل.

1964 - أعلنت جامعة الدول العربية عن تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني تحت قيادة أحمد الشقيري. © Getty Images مسجد عثماني في نابلس بالضفة الغربية

1967 - تمكنت إسرائيل في حرب حزيران/ يونيو التي دامت ستة أيام من احتلال القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية. وأسست مستوطنات يهودية في كل تلك الأراضي المحتلة في السنوات التالية بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

1973 - شنت إسرائيل غارات على قواعد لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت والجنوب اللبناني قبل حرب أكتوبر/تشرين الأول وخلالها.

1974 - بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول، تبنت منظمة التحرير الفلسطينية برنامجا ذا 10 نقاط يسمح بالتوصل إلى حلول وسط مع إسرائيل بهدف إعادة السيطرة الفلسطينية على كل أرض فلسطين التاريخية. وانشق عدد من الفصائل المتشددة عن منظمة التحرير الفلسطينية وشكلت "جبهة الرفض" وصعدت هجماتها على العسكريين والمدنيين الإسرائيلييين.

1974 - اعترفت جامعة الدول العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، وقبلتها عضوا كاملا في الجامعة، وأصبح ياسر عرفات أول زعيم بدون دولة يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

منظمة التحرير الفلسطينية تغادر لبنان

1982 - اقترف حلفاء إسرائيل اللبنانيون مجزرة صبرا وشاتيلا في بيروت التي راح ضحيتها مئات اللاجئين الفلسطينيين.

1987 - اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأسيس جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة لحركة المقاومة الإسلامية التي تتبنى سبيل العنف ضد إسرائيل.

1988 - تنازل الأردن رسميا عن مطالبته بالضفة الغربية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وإعلان المجلس الوطني الفلسطيني قيام دولة إسرائيل في اجتماع في الجزائر.

1993 - وقع كل من اسحق رابين وياسر عرفات على إعلان أوسلو الذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني .أنهت الانتفاضة الأولى.

السعي نحو الحكم الذاتي

1995 - التوصل إلى اتفاق مرحلي بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل وضع أسس نقل المزيد من السلطات والأراضي للسلطة. أصبح ذلك الاتفاق أساس ميثاق الخليل لعام 1997 ومذكرة واي ريفر لعام 1998 و"خارطة الطريق" الدولية لعام 2003.

2000 - 2001 - انهيار المفاوضات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود باراك ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات نتيجة خلافات حول توقيتات ومديات الانسحاب الإسرائيلي المقترح من الضفة الغربية.

إقامة جدار الفصل

2002 - طرح القمة العربية المنعقدة في بيروت مبادرة سلام تعترف بموجبها الدول العربية بإسرائيل مقابل انسحاب الأخيرة من كل الأراضي التي احتلتها عام 1967 واعترافها بدولة فلسسطينية عاصمتها القدس الشرقية وموافقتها على "حل عادل" لمسألة اللاجئين، وهي المبادرة التي أصبحت تعرف "بالمبادرة العربية".

2003 - عيّن ياسر عرفات محمود عباس رئيسا لوزراء السلطة الوطنية الفلسطينية وكلفه بقيادة عملية التفاوض مع إسرائيل والولايات المتحدة اللتين ترفضان التعامل مع عرفات. كما تعرب جامعة الدول العربية في اجتماع عقدته في القاهرة عن قبولها "بخارطة الطريق" التي طرحتها الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقبلتها السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، وتدعو الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وإلى تجميد الاستيطان في الضفة الغربية.

2003 - استقال محمود عباس من منصب رئيس الوزراء نتيجة ما وصفه "بالتعنت الإسرائيلي والأمريكي والمعارضة الفلسطينية لحكومته"، وتعيين أحمد قريع خلفا له. © Getty Images اغتالت اسرائيل زعيم حركة حماس احمد ياسين في 2004

2004 - فارق ياسر عرفات الحياة في مستشفى فرنسي وانتخب محمود عباس رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية في عام 2005.

فوز انتخابي لحماس

2006 - فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية وشكّل قائدها إسماعيل هنية حكومة فلسطينية جديدة.

واندلع صراع حول السلطة بين حماس وحركة فتح. وتجميد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين، وتعليق إسرائيل لعمليات تحويل عوائد الضرائب إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لرفض حماس الاعتراف بوجود إسرائيل ورفضها التخلي عن العنف ورفضها التقيد باتفاقات السلام السابقة. © Getty Images تحاصر اسرائيل ومصر قطاع غزة منذ سنوات عدة

2010 - (فبراير/شباط) استئناف مفاوضات المصالحة بين فتح وحماس. واستئناف مفاوضات السلام المباشرة بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن المفاوضات تنهار نتيجة الخلاف حول المستوطنات.

2011 - (أبريل/نيسانومايو/أيار) حركتا فتح وحماس تتفقان في القاهرة على إعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات جديدة، ولكن هذا الاتفاق لم يجد طريقه للتنفيذ العملي.

مسعى عضوية الأمم المتحدة

2011 - السلطة الوطنية الفلسطينية تشرع في حملة تهدف إلى الحصول على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وذلك لجذب الانتباه إلى انهيار المفاوضات مع إسرائيل. المحاولة تفشل، ولكن منظمة التعليم والثقافة والعلوم التابعة للمنظمة الدولية (اليونسكو) تقبل عضوية فلسطين فيها في أكتوبر/تشرين الأول).

2012 - (أكتوبر/تشرين الأول) إجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية لا تحصل حركة فتح فيها إلا على خمسي المقاعد. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 55 في المئة. ولم تفز القوائم التي ترأسها مرشحون من فتح إلا بـ4 من 11 من المدن الفلسطينية الرئيسية، بينما استحوذ مستقلون ويساريون على خمس هذه المدن. أما حركة حماس، فقد قاطعت الانتخابات ولم تسمح بإجرائها في قطاع غزة.

2013 - (يوليو/تموز) بعد سقوط حكومة الرئيس محمد مرسي، علقت مصر وساطتها في مفاوضات المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

2013 - (ديسمبر/كانون الأول) إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية والأردن توقع على اتفاق للمياه يهدف إلى معالجة جفاف البحر الميت وذلك عن طريق مد خطوط أنابيب لنقل المياه من محطة لتحلية المياه على البحر الأحمر.

2014 - (مارس/آذار) مصر تحظر نشاطات حركة حماس وتصادر أصولها بدعوى علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين المصرية المحظورة.

2014 - (يوليو /تموز إلى أغسطس/آب) إسرائيل ترد على الهجمات التي يشنها مسلحون من غزة بحملة عسكرية برية وجوية تهدف إلى القضاء على منصات إطلاق الصواريخ والأنفاق. الاشتباكات بين الطرفين تنتهي باتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية في أغسطس/آب.

2016 - تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية.

2017 - اتفقت حركتا فتح وحماس بعد سنوات من الاقتتال على اتفاق مصالحة برعاية مصرية في القاهرة، تسلمت بموجبه حكومة الوفاق الوطني إدارة غزة من حركة حماس التي كانت تسيطر على القطاع منذ 2007.

2018 - نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس كاعتراف رسمي منها بالقدس عاصمة لإسرائيل.