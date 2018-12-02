آخر المقالات, الإمارات مشاركة

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 2 ديسمبر 2018

بالصور| هل تم الاستعجال في افتتاح جزيرة بلووترز ؟

على الرغم من الإمكانيات الضخمة التي خصصت لتشييد جزيرة بلووترز الترفيهية في دبي، إلا أنها لا تزال تنتظر قدوم الزوار إليها، حيث أنها لا تحظى بالاهتمام المتوقع حتى الآن.

ولم يكن افتتاح المشروع حدثاً كبيراً كما هي العادة في مثل هذه المشاريع الكبرى، مما أثر على شعبية بلووترز، التي لم تجذب الكثير من الزوار، في ظل عدم اكتمال العديد من المرافق، فبالكاد يمكنك العثور على مطعم يمكن تتناول وجبة الغداء أو العشاء فيه.

ومن المقرر افتتاح أكثر من 100 متجر ومطاعم ومقهى في Bluewaters في الأشهر المقبلة، ولكن حتى يوم الجمعة الماضي، لم يكن هناك سوى مطعمين يعملان على الواجهة البحرية، وحتى في هذين المطعمين، لا يزال الموظفون يخضعون للتدريب، وغير جاهزين لخدمة الضيوف بعد.

وتعد مشاريع مثل Bluewaters والشاطئ في جميرا بيتش ريزيدنس، ولا مير و سيتي ووك، من المشاريع الهامة والحيوية في خلق عالم ترفيهي اجتماعي في دولة الإمارات، فهي توفر مساحة حيث يمكن للناس التجمع بالهواء الطلق، والانخراط مع بعضهم البعض في العديد من النشاطات الترفيهية المسلية.

وتتبنى Bluewaters الصيغة التي تم اختبارها وطبقتها Meraas على تلك المشاريع الأخرى، وعلى الرغم من أن هذا المفهوم قد أحدث ثورة في فكرة الأماكن العامة في دولة الإمارات، إلا أن هناك حاجة إلى تجربة شيء جديد في المستقبل، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وليس هناك شك في أن Bluewaters ستكون في يوم من الأيام في المستقبل غير البعيد وجهة هامة في دبي، لكن في الوقت الحالي لا تزال تنتظر قدوم الزوار على الرغم من المناظر الرائعة. وتظهر المؤشرات إلى أنها ستكون موطنًا لمجموعة من الماركات الغذائية الجديدة والمثيرة للاهتمام، بما في ذلك Gunaydin The London Project و Alici.