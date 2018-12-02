كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا يحتفل الوافدون بالعيد الوطني مع مواطني الإمارات؟

لطالما ساهمت التعددية الثقافية في الإمارات في جعل الوافدين يبحثون عن منزل مستقر جديد حيث تم الترحيب بهم من قبل مواطنين إماراتيين منفتحين منذ تأسيس البلاد في 2 ديسمبر 1971.

وبعد 47 سنة، يقول الوافدون إن الإمارات نموذج ساطع للتسامح العالمي حيث تعيش شعوب من أكثر من 200 دولة وتعمل في سلام ووئام.

وقال ناصيف كايد، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة الاستشارات العربية الثقافية في دبي، إن قوة البلاد في تنوعها.

وقال كايد: “لطالما كانت دبي مجتمعاً عالمياً يتمتع بفروقاته وخلفياته الدينية والعرقية”.

وأضاف: “عندما اعتادت السفن الدخول إلى التجارة، لم تكن هناك حاجة إلى التأشيرات، جاء الناس مع بضائعهم في الماضي وتاجروا بها وهم يشعرون بالأمان. هذه هي الطريقة التي بنيت بها العلاقات”.

وأشار إلى أن التسامح مع الشعوب الأخرى من قبل الإماراتيين في السنوات الماضية ساعد على خلق واحة من الهدوء على مدار العام، حيث يكون الناس أحرارا طالما أنهم يحترمون الثقافات والتقاليد المحلية الأخرى.

أما إيفانو إيانيللي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للكربون هو وافد إيطالي يعيش في دبي منذ مدة طويلة، ويؤمن بأن سر الوئام في الإمارة هو الجمع بين العديد من الدول – مثلما هو الحال في شبه القارة القديمة في بانجيا.

وقال إيانيللي. “إنهم يرحبون بك كما لو كنت جزءًا من عائلة كبيرة. لا يحدث هذا في أي مكان آخر. لقد جئت إلى هنا لقضاء عطلة ولم أغادر أبداً”.

وقال ديبو سيرياك، المدير الإقليمي في الإمارات ومنطقة الخليج في شركة طيران كندا، إنه كان يشعر دائمًا بالترحيب باعتباره من الوافدين الهنود الذين يعيشون في دبي منذ 18 عامًا “أشعر أن دبي رحبت دائماً بالوافدين بأذرع مفتوحة. لديهم شعور التسامح والصداقة الحميمة التي أقدرها حقا. وفرصة العمل والحرية الاقتصادية والاجتماعية هي من بين الأسباب التي تجعل الناس يفضلون الانتقال إلى دبي”.

وأضاف: “في الواقع، الناس الذين يعيشون في دبي يدركون تمامًا التقاليد والثقافة المحلية، وأشعر بالراحة في العيش في دبي”.

وأدت التجارة العادلة والتسامح الطويل الأمد لدولة الإمارات على مر السنين إلى أن تصبح البلاد مركزاً عالمياً السلام ونموذجًا يحتذى به عالمياً للتعددية الثقافية والوئام الاجتماعي، بحسب غلف نيوز.

وقد تم تعزيز هذا التسامح والاحترام للثقافات الأخرى في يونيو 2016 عندما وافق مجلس الوزراء الإماراتي على برنامج وطني جديد للتسامح يستند إلى سبع ركائز رئيسية، بما في ذلك الإسلام، والدستور، وتراث زايد وأخلاقيات دولة الإمارات، والاتفاقيات الدولية، وعلم الآثار والتاريخ، والإنسانية والقيم المشتركة.