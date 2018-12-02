كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي الميزات التقنية لحافلات طيران الإمارات الجديدة؟

استثمرت طيران الإمارات في أسطول من الحافلات الجديدة ذات التقنية العالية للقيام بعمليات جوية لتزويد المسافرين بنقل مريح أكثر عند وصولهم أو مغادرتهم أو عبورهم في مطار دبي الدولي.

وستقوم الحافلات الجديدة بنقل ركاب طيران الإمارات بين مباني المطار وطائراتها في المدرجات البعيدة.

وقالت الشركة في بيان لها إن عشرة من هذه الحافلات الجديدة أصبحت في الخدمة بالفعل بينما سيتم تسليم 30 حافلة أخرى بحلول يناير كانون الثاني وسيضم الأسطول بأكمله 128 حافلة بحلول عام 2020، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

من جانبه، قال عادل الرضا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات في طيران الإمارات: “تماشياً مع وعدنا” Fly Better “، اتخذت طيران الإمارات قرارًا بالاستثمار في حافلاتنا المخصصة لنقل العملاء في مطار دبي.





وأضاف: “إلى جانب أحدث نظام لإدارة النقل لدينا، ستمكننا هذه الحافلات الجديدة من تزويد عملائنا الكرام بركوب أكثر راحة واتصالات أكثر سلاسة”.

وقالت طيران الإمارات إنها أول شركة طيران في العالم تقدم حافلات هوائية تتمتع بمقاعد ثابتة وطافية.

كما أن أسطول الحافلات الجديد يحتوي على مدخل سهل المنحدر ومقاعد قابلة للطي لجعل السفر أكثر راحة للعملاء الذين يستخدمون الكراسي المتحركة أو يسافرون مع عربات الأطفال.

وتشمل الميزات الأخرى المخصصة الإضاءة المحيطة، ومرفق داخلي للاتصال بالسيارة، وميكروفونات للإعلانات، وأنظمة معلومات الطيران داخل الحافلات التي تعرض أحدث المعلومات للعملاء.





وسيتم إدارة أسطول الحافلات من غرفة التحكم بواسطة فريق خدمات المطار في طيران الإمارات إلى جانب شريكتها في التعامل على الأرض، دناتا.

ويتم الآن استبدال عمليات التشغيل اليدوي ونشر ناقل الركاب في الجو وتخصيص برامج التشغيل من خلال برنامج متقدم لتخطيط الموارد.

وقالت طيران الإمارات إن هذا من شأنه أن يحسّن فعالية النشر ويعزز في نهاية المطاف تجربة العملاء مع تقليل فترات الانتظار، وتوجيهات أكثر فاعلية في أحد مطارات العالم الأكثر ازدحامًا.



