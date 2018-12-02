كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تخطط شركة نرويجية لتحويل الصحراء إلى أراضي خضراء في الإمارات؟

أمضت شركة Desert Control هي شركة تكنولوجيا وتقنية زراعية نرويجية السنوات العشر الماضية في إجراء الأبحاث والتطوير لإيجاد طرق لجعل الأرض الصحراوية خضراء مرة أخرى.

الأهداف الرئيسية للشركة هي المساعدة في منع حدوث الأزمات الغذائية في المستقبل، وكذلك الحد من استخدام المياه من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، تأمل الشركة في تحسين الأمن الغذائي حول العالم وتشجيع الحلول الزراعية التي يمكن للمزارعين الصغار والكبار اعتمادها. وتقول الشركة إن هؤلاء المزارعين سيوفرون أيضًا المال والمياه بينما يحصلون على عوائد أفضل من استثماراتهم وأراضيهم، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

ما هي التكنولوجيا المستخدمة؟

تستخدم الشركة مادة تسمى النانوية السائلة، وهي عبارة عن معدن بنسبة 100% وهي، في الأساس، خليط بسيط من الماء والطين الذي لديه القدرة على تحويل التربة الرملية الجافة إلى أرض صالحة للزراعة. ويمكن رش المادة مباشرة على الأراضي المتضررة باستخدام طرق الري الحالية، وفي النهاية، يتم إنشاء هياكل إسفنجية مجوفة تحتفظ بالمياه على عمق يتراوح ما بين 40 إلى 60 سم تحت الأرض – العمق النموذجي لجذر النبات- تعتمد العملية أيضًا على العديد من التقنيات الذكية التي تعني أن الري لا يقوم على التنبؤات الجوية، ولكن على بيانات الاستشعار الآلي التي تجمع المعلومات عن ظروف التربة، مما يسمح للأعشاب والقمح والجزر والذرة وغيرها من النباتات بالازدهار.

ما هي النتائج المتوقعة؟

وفقاً للشركة، أظهرت التكنولوجيا توفيرًا مذهلاً في المياه بنسبة 52% مقارنةً بمصادر الزراعة التقليدية. وحددت الشركة هدف معالجة مليوني كيلومتر مربع من الأراضي الصحراوية وتأمل أن يكون لها تأثير على 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عشرات الملايين من الناس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كيف سيساعد هذا الإمارات؟

إذا كان من الممكن معالجة الأرض باستخدام السائل النانوي وكانت النتائج إيجابية، فإن الإمارات لديها القدرة على إنتاج المزيد من الأغذية الخاصة بها وتصديرها للخارج أيضًا. وتجدر الإشارة إلى أن التجربة التي تم إجراؤها في العين مؤخراً وجد أن مجموعة كبيرة من الخضروات والجزر والبامية والفلفل الحلو قد ازدهرت في ظروف المنطقة الخاصة. وتتمثل الأهداف طويلة الأجل، وفقاً للشركة، امتلاك الإمارات والدول الأخرى برامجها الخاصة لإنتاج الأغذية والأمن الغذائي المحلي.