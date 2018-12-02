كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إيرباص تستأنف تسليم طائرات أي 380 الأضخم في العالم لطيران الإمارات

استأنفت “إيرباص إس إي” تسليم طائرة A380 العملاقة إلى طيران الإمارات، مما عزز فرصها في تحقيق أهداف نهاية العام مع ترك المخاوف بشأن شحنات طويلة الأجل إلى الشركة دون حل.

ومن أصل طائرتين أعلنت إيرباص أنهما جاهزين للشحن في وقت تحديث أرباح الشركة في 31 أكتوبر، تم تسليم واحدة في النهاية في منتصف نوفمبر، وفقا لما ذكرته الشركة من مقرها في تولوز، فرنسا.

وستصل الطائرة الثانية في الأسبوع المقبل، مما سيؤدي إلى اقتراب إيرباص من هدفها بتسليم أكثر من 800 طائرة نفاثة هذا العام.

وحذرت إيرباص الشهر الماضي من أن قدرتها على تلبية الأهداف تعتمد على عوامل تشمل التحديات التجارية في إرسال طائرات A380 المنجزة. وتشمل العوائق الأخرى إزالة تراكمات A320 ذات الممر الواحد مع مشاكل المحركات، وتجميد عمليات تسليم جسم A330 العريضة إلى مجموعة HNA الصينية التي تعاني من ضائقة مالية.

ولم يتم بعد حل النزاع بين طيران الإمارات والشركة المزودة بمحركات A380، وهي شركة رولز رويس هولدنجز، بشأن التوربينات التي تم طلبها في يناير / كانون الثاني، حيث أصبح التسليم حالياً ورقة مساومة، بحسب أريبيان بيزنس.

وحصلت شركة رولز رويس في البداية على طلب ببناء محركات لـ 50 طائرة من خلال التخفيضات الثقيلة والالتزام بخفض استهلاك الوقود. وفي ظل فشل A380 في الحصول على طلبات كبرى إضافية في أماكن أخرى، كانت الشركة مترددة في الإنفاق على البرنامج، مما أدى إلى المواجهة الحالية.

امتنعت طيران الإمارات عن التعليق ولم ترد شركة رولز رويس على الفور عندما اتصلت بها Bloomberg.

وتستهدف “إيرباص” 12 طائرة A380 هذا العام وسلمت ثمانية طائرات في نهاية شهر أكتوبر، بما في ذلك أربع طائرات إلى طيران الإمارات.