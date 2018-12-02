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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 2 ديسمبر 2018

بالصور| جيب غلاديتور 2020 قريباً في الإمارات

كشفت شركة جيب مؤخراً النقاب عن الشاحنة الجديدة غلاديتور 2020، وذلك في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2018.

ويتميز التصميم الخارجي لسيارة بيك آب جلاديتور 2020 بالتشابه مع سيارة جيب رانجلر 2019 لناحية القدرات ويأتي بـ4 أبواب، مع وجود اختلافات في منصة A-Pillar وتصميم الصادم الأمامي (دفاع السيارة الأمامي).

وتتميز السيارة المنافسة لـ “شيفروليه كولورادو”، و”فورد رينجر”، و”نيسان فرونتير”، و”تويوتا تاكوما” و “جي إم سي كانيون، بملاءمته للمناطق المرتفعة والوعرة، حيث يتميز نموذج غلاديتور 2020 بارتفاعه عن الأرض بطول 282 ملم، إلى جانب امتلاكه زاوية صعود منحدرات قدرها 43.6 درجات، وزاوية هبوط قدرها 26 درجة، ويمكن لهذه المركبة السير على مسطحات مائية عمقها 762 ملم.

وتم تزويد غلاديتور 2020 بمحرك “V-6” سعة 3.6 لتر بقوة 285 حصاناً، أو محرك تربو-ديزل 3.0 لتر “في-6” بقوة 260 حصاناً، مع ناقل حركة يدوي ست سرعات أو آخر أوتوماتيكي ثماني سرعات.

ولم تذكر جيب كم يبلغ سعر السيارة حتى الآن، ولكن غلاديتور 2020 لن تكون رخيصة بالتأكيد، لذا يتوقع أن يزيد سعرها عن 200 ألف درهم، بحسب موقع motormoutharabia.