محمد بن راشد يهنئ المواطنين باليوم الوطني بمكالمة هاتفية شخصية

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، اليوم المواطنين في الإمارات بمكالمة هاتفية شخصية لتهنئتهم باليوم الوطني .

وتمنى سموه في المكالمة للوطن أياماً سعيدة ومجيدة ، وأن يحفظ الله دولة الإمارات .

