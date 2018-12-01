محمد بن راشد يهنئ المواطنين باليوم الوطني بمكالمة هاتفية شخصية

دبي - بواسطة محمد فارس © HnaUAE.com قدمت بواسطة
فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، اليوم المواطنين في الإمارات بمكالمة هاتفية شخصية لتهنئتهم باليوم الوطني .
وتمنى سموه في المكالمة للوطن أياماً سعيدة ومجيدة ، وأن يحفظ الله دولة الإمارات .
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