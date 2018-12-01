كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما الجديد في معرض دبي للطيران 2019؟

أعلن منظمو معرض دبي للطيران في العام المقبل أنهم يتوقعون أن يكون الحدث أكبر من أي وقت مضى.

ولدى عودته إلى دبي وورلد سنترال في عام 2019، من المتوقع أن يجذب دبي للطيران 1300 عارضاً وما يصل إلى 87 ألف محترف في مجال الطيران على مدار خمسة أيام.

ويأتي هذا التوقع في الوقت الذي يتوقع فيه اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أن يشهد الشرق الأوسط 290 مليون مسافر جوي إضافي على الطرق المؤدية إلى ومن وضمن المنطقة بحلول عام 2037.

وقال المنظمون في بيان إن معرض دبي للطيران 2019 سيزداد تركيزه على المؤتمرات والأجنحة الخاصة بالقطاعات مما يعكس مجالات الصناعة المتنامية ويجمع الخبراء وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

ويشمل ذلك التصنيع الذكي، والفضاء، وربط البضائع، و Airport Solutions Dubai، و Global Traffic Traffic Management، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وسيتضمن كل من هذه الفعاليات مؤتمرًا وجناحًا مخصصًا على أرض المعرض، وستستمر المؤتمرات لمدة يوم واحد أو يومين، ويتم عقدها في جميع أنحاء معرض دبي للطيران.

وكما في السنوات السابقة، سيجذب معرض دبي للطيران 2019 عارضين جدد من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك DEPO من باكستان، INETEC من كرواتيا و Pattonair من المملكة المتحدة، كما جاء في البيان، بالإضافة إلى العارضين الذين اعتادوا المشاركة من جميع قطاعات الصناعة

وقالت ميشيل فان أكيليجين، المدير الإداري لمنظمتي العرض Tarsus F & E Middle East: “إن معرض دبي للطيران هو حدث يجب أن يحضره جميع المهتمين بصناعة الطيران”.

وأضاف: “مع الاهتمام الذي شاهدناه من العارضين الجدد بالإضافة إلى النمو المذهل في التقنيات الناشئة الممثلة في المعرض، أثق في أن الإصدار 2019 سيكون أكبر من السنوات السابقة”.

يُقام معرض دبي للطيران في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2019.