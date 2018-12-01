كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف زاد قطاع البناء نسبة الوظائف في الإمارات؟

أفاد عدد كبير من شركات البناء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بزيادة التوظيف في الربع الثالث من هذا العام، على الرغم من انخفاض النشاط الإجمالي للبناء، بحسب ما كشفت بيانات جديدة من المعهد الملكي للمساحين القانونيين (Rics).

ووفقًا لمسح المجموعة في الشرق الأوسط للبناء والبنية التحتية، فقد شهدت المنطقة “زيادة في عدد الموظفين الإضافيين، بسبب توقعات عبء العمل في المستقبل، مع 71% من المشاركين في السعودية و 55% في الإمارات و 45% من عمان قاموا بتعيين موظفين جدد بين يوليو وسبتمبر.

ومع ذلك، أضاف التقرير أن المساهمين أعلنوا عن تراجع حاد في هوامش ربح الربع الثالث وزيادة في التأخر في الدفع في جميع أنحاء المنطقة، ويمكن أن يعزى ذلك إلى القيود المالية التي تواجهها الشركات، بحسب موقع constructionweekonline.

وعلى نحو أكثر إيجابية، وجد المسح أنه بالمقارنة مع المناطق الأخرى على مستوى العالم، لا يوجد نقص حاد واضح في مهارات معينة في صناعات البناء والبنية التحتية في الشرق الأوسط، لكن 47% أشاروا إلى عدم وجود مديري نمذجة معلومات البناء في كل من عمان والإمارات العربية المتحدة، في حين أبلغ 42% منهم عن نقص في مدراء البناء.

واستنادًا إلى النتائج التي توصل إليها التحليل الداخلي لأسبوع الإنشاءات باستخدام بيانات من منصة ProTenders، وجدت Rics أن ما بين 70% إلى 80% من المساهمين في كل من السعودية وعمان والإمارات يرون أن هناك حاجة إلى مشاريع جديدة أكثر من عمليات الإصلاح وصيانة البنية التحتية القائمة.

ويأتي هذا الاستطلاع بعد أسابيع من مطالبة المدير التنفيذي العالمي شون تومبكينز RICS لدفع المزيد من التعاون في منطقة الشرق الأوسط لخفض التكاليف وتسليم المشاريع بشكل أسرع.