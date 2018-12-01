كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| اللمسات الأخيرة على استعدادت الإمارات لاحتفالات اليوم الوطني

ستحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيومها الوطني يوم 2 ديسمبر مع إعلان الحكومة يومي الأحد والاثنين كإجازة رسمية.

وانتشرت بهذه المناسبة في جميع أنحاء البلاد الرايات والأعلام واللافتات التي تحتفي بعام زايد، استعداد للاحتفال بالعيد الوطني الـ 47 لدولة الإمارات.

وسوف تضيء الألعاب النارية السماء، وستكون الحفلات الموسيقية الحية من أهم النشاطات الاحتفالية، بالإضافة إلى العروض المسرحية والعروض الجوية ضمن أجواء من الترفيه والمرح.

وعلى الطرق، زين الآلاف هذا العام سياراتهم بالأعلام والعبارات التي تحتفي بهذه المناسبة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.