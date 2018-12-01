كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل يتم وصل الإمارات مع الهند بخط قطار تحت الماء؟

بعد أول قطار بدون محرك، قد تحصل الهند الآن أيضًا على خط سكة حديد تحت الماء إلى دبي، قد يكون ذلك غريبا بعض الشيء لكنه محتمل.

وفقا لتقرير جديد، تتطلع دولة الإمارات إلى تطوير شبكة سكك حديدية تحت الماء بين الفجيرة والإمارات ومومباي بالهند. وفي المستقبل القريب، قد يسافر المقيمون من كلا البلدين عبر وصلة السكك الحديدية تحت البحر.

كما ذكر التقرير أنه بالإضافة إلى شبكة السكك الحديدية لنقل الركاب، هناك خطط لتسهيل تبادل البضائع من الهند إلى دولة الإمارات وتصدير النفط عبر خط أنابيب كذلك، بحسب صحيفة timesnownews.

ونقل التقرير عن مؤسس مكتب المستشار الوطني المحدودة قوله: “نخطط لربط مدينة مومباي الهندية بالفجيرة من خلال القطارات العائمة فائقة السرعة. ويهدف المشروع إلى تعزيز التجارة الثنائية. سيكون هناك تصدير للنفط إلى الهند من ميناء الفجيرة واستيراد المياه الفائضة من نهر نارمادا، شمال مومباي، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركاء دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تحسين الصادرات والاستيراد”.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب المستشار الوطني المحدودة هي شركة استشارية مقرها في مصدر وتعرف بأنها أرض خصبة للشركات الناشئة.

وسوف تكون هناك دراسة جدوى للمشروع أولاً لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن تعمل شبكة السكك الحديدية هذه وسيبلغ طول شبكة السكك الحديدية الإجمالية بين المدينتين أقل من 2000 كم.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يُقترح فيها إنشاء شبكة سكك حديدية تحت الماء، ففي الآونة الأخيرة، وافقت الحكومة الصينية على مشروع لبناء أول قطار تحت الماء في البلاد لتوصيل نينغبو وشنغهاي إلى جوسان.