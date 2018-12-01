الامارات | السياحة العلاجية في أبوظبي تستقطب مرضى من 80 دولة

شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة العلاجية في أبوظبي تستقطب مرضى من 80 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن إطلاق البوابة الإلكترونية للسياحة العلاجية في أبوظبي، الأسبوع المقبل، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للسياحة العلاجية، مشيرة إلى استقبال أبوظبي مرضى من 80 دولة، قدموا لتلقي العلاج خلال العام الماضي فقط، فيما حدد أطباء ثمانية عوامل تؤهل أبوظبي لتصبح واحدة من أكثر الوجهات السياحية العلاجية تطوراً واستدامة في العالم، من بينها الموقع والمرافق الطبية العالمية، والتشريعات والقوانين.

وتفصيلاً، أكد وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، محمد الهاملي، تطور القطاع الصحي في الإمارة، بفضل التعاون بين الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن دائرة الصحة تعمل على جعل أبوظبي مقصداً عالمياً للسياحة العلاجية، وقد حقق الاستثمار في هذا القطاع قفزات كبيرة في السنوات العشر الأخيرة.

وذكرت دائرة الصحة على موقعها الرسمي أنها عملت على إنشاء شبكة من مزودي الخدمات لتعزيز مكانة أبوظبي ضمن خريطة الرعاية الصحية في العالم، بحيث تسهم هذه الشبكة ببناء منظومة متكاملة تلبي احتياجات المرضى المستقطبين من الخارج، فضلاً عن تعزيز البيئة الاستثمارية، اعتماداً على الخبرات والكفاءات الموجودة في قطاع الرعاية الصحية والبنية التحتية في الإمارة.

بدورها، أكدت دائرة الثقافة والسياحة عزمها إنشاء مكتب إقليمي لـ«منظمة السياحة العلاجية» في أبوظبي، وإصدار دليل جديد للسياحة العلاجية والاستشفاء، مضيفة أن المنظمة ستنقل مؤتمرها السنوي العالمي للسياحة العلاجية والمؤتمر العالمي للرعاية الصحية إلى أبوظبي، لافتة إلى أن المؤتمرين يجمعان خبراء ومنظمات متخصصة من أكثر من 100 دولة، ويستقطبان سنوياً أكثر من 10 آلاف زائر ونحو 200 جهة عارضة وراعية، إضافة إلى استضافة ما يصل إلى 100 من كبار المهتمين.

وكشف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، (جزء من شبكة الرعاية الصحية لشركة «مبادلة» المملوكة لحكومة أبوظبي)، أن عدد المرضى القادمين إليه من خارج الدولة العام الماضي بلغ 1187 مريضاً، مشيرا إلى أن 26% منهم قدموا من المملكة العربية السعودية، و17% من الكويت، و8% من البحرين، و13% من دول عربية أخرى، و3% من الولايات المتحدة، و2% بريطانيا، و6% من الهند وباكستان، و25% من دول أخرى.

وحدد أطباء واستشاريون في تخصصات طبية متعددة، محمد العظم، ونهال بهجت، ويوسف الحجاج، وباهي حسين، ومي محمد، ونادر فراج، وأحمد الشامسي، ومريم راشد، ثمانية عوامل تجعل من أبوظبي واحدة من أهم الوجهات السياحية العلاجية في العالم، تضمنت: موقعها الاستراتيجي الذي يسهل الوصول إليه، والأمن والاستقرار، والبيئة والمناخ الاستثماري الجاذب لرجال الأعمال والمستثمرين عموما، وتوفير القوانين والتشريعات المرنة والمتطورة لمزاولة المهن الصحية، والبنية التحتية الداعمة للسياحة العلاجية والمستشفيات ذات الجودة العالمية، وتوافر الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية المتميزة في مختلف التخصصات الطبية، وشركات التأمين العالمية الموجودة بالإمارة والتي تغطي أنواع العلاجات كافة، إضافة إلى تعدد الجنسيات المقيمة في الإمارة، إذ تصل إلى نحو 200 جنسية، يمكن الاستفادة منهم في التسويق والدعاية السياحية الطبية للإمارة.

وأشاروا إلى أهمية تعزيز القدرات التنافسية للوجهات الصحية لجذب المرضى من خلال زيادة المنشآت الطبية ذات الخدمات المتطورة والجودة العالية، واستقطاب الكفاءات الطبية التي تشكل اللبنة الرئيسة لهذه المنشآت، كما أن زيادة المنشآت الطبية وافتتاح فروع لمنشآت طبية عالمية على غرار كليفلاند كلينك أبوظبي، وعقد شراكات طبية بين المنشآت القائمة ومنشآت عالمية، ستزيد أعداد القادمين للسياحة الطبية وتؤهل الإمارة لتبوؤ مركز متقدم على خريطة السفر الطبي.

تقييم شامل

أفادت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، بأن تعاونها مع منظمة السياحة العلاجية، سيشمل إجراء تقييم شامل لاستراتيجية السياحة العلاجية الحالية في أبوظبي، وتنسيق مبادرات التسويق الرقمي، وتنظيم جولات ترويجية في الصين والهند وروسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى استضافة كبار المشترين والعاملين في قطاع السياحة العلاجية في زيارات تعريفية لمرافق ومنشآت الرعاية الصحية الحديثة في أبوظبي.

وأوضحت أن الزيارات ستسلّط الضوء على مقدمي خدمات الرعاية الصحية، ومستويات جودتها العالية، واللوائح التنظيمية والقوانين التي تضمن حقوق النزلاء وحصولهم على أفضل وأرقى الخدمات، والباقة الكبيرة والمتنوعة من العلاجات وبرامج الاستشفاء المتاحة حالياً في أبوظبي، إلى جانب التجارب والبرامج والجولات السياحية والترفيهية التي يحظى بها المرضى ومرافقوهم.

وأكدت أنها ستعمل من خلال هذه الشراكة على جعل تجربة سائح العلاج مميزة، منذ مغادرته بلده حتى وصوله لأبوظبي ومغادرته الإمارة، من خلال شركائها مثل الاتحاد للطيران ومطار أبوظبي والفنادق والمرافق السياحية والجهات الصحية المعنية بأبوظبي، إذ ستقدم تسهيلات وحوافز لجذب هذا النوع من السياحة لأبوظبي، حيث سيتم دراسة احتياجات كل سوق في القطاع الصحي.