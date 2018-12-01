الامارات | «الإمارات اليوم» توزّع «علمني زايد» على طلبة «الراشد الصالح»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات اليوم» توزّع «علمني زايد» على طلبة «الراشد الصالح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزعت «الإمارات اليوم» نسخاً من كتاب «علّمني زايد»، الذي أصدرته الجريدة بمناسبة «عام زايد»، برعاية «اتصالات»، على طلبة مدرسة الراشد الصالح في دبي.

يتضمن الكتاب مجموعة من المواقف واللقطات من حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تعرّف الناشئة بجوانب من حياته، وتعزز القيم في نفوسهم، وتغرس فيهم حب التعاون والحرص على مقدرات الوطن، فضلاً عن حثهم على التعلم والارتقاء بمستوياتهم التعليمية.

وقالت مديرة المدرسة، سميرة أيوب، إن «(الإمارات اليوم) نفذت خطوة رائعة، بإنتاج كتاب للأطفال عن حياة المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، إذ إن الأجيال الحالية لم تعاصره ولم تره، ومن الضروري أن يدعم الجميع تزويدهم بالمعرفة حول حياته، لأنه ترك دولة يشار إليها بالبنان، في رقيها واستيعابها للجميع على اختلافهم في جميع النواحي».

ولفتت إلى أن الكتاب إنتاج رائع من «الإمارات اليوم»، يضاف إلى المكتبة المدرسية، والمكتبات العامة لإثراء معارف الصغار من أبناء الوطن بمواقف ولقطات من حياة باني الاتحاد ومؤسس نهضته.

وأضافت أيوب أن «الإمارات اليوم» أنتجت الكتاب بأسلوب قصصي حواري مشوق، يجذب القارئ لمعرفة المزيد عن حياة باني الدولة، لافتةً إلى أن المكتبة المدرسية بحاجة إلى مزيد من قصص الأطفال حول حياة مؤسس الدولة، سواء كانت قصصاً مكتوبة أو مصورة. وأبدى الطلاب سعادتهم بالكتاب، وراحوا يتبارون في قراءة أجزاء منه، فور تسلمهم نسخاً منه.