الامارات | وفاة آسيوي دهساً في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة آسيوي دهساً في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 نوفمبر 2018

توفي شخص آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 57 عاماً متأثراً بجروحه العميقة بعد تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة يقودها مواطن إماراتي يبلغ من العمر 26 عاماً في إحدى الطرق بإمارة رأس الخيمة .

وتفصيلاً يشير العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن ورود بلاغ لغرفة العمليات مساء يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018 عند تمام الساعة 6:10م ، يفيد بتعرض أحد الأشخاص وهو يعبر للطريق إلى حادث دهس من قبل إحدى المركبات ، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ لمكان الحادث ، وعند المعاينة الاولى ، تبين بأن الآسيوي قد فارق الحياة نتيجة الإصابات البليغة التي لحقت به بعد أن حاول عبور الطريق بدون أن ينتبه للمركبات القادمة من الجهة الأخرى ، حيث كانت تسير مركبة بقيادة المواطن الإماراتي وحاول أن يتفاداه إلا أنه لم يتمكن من ذلك مما أدى إلى دهسه ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تميهداً لتسليمها لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة ، فيما تم تحويل ملف الحادث غلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وحث العميد محمد الحميدي جميع مرتادي الطرق والمشاة على ضرورة العبور الآمن من خلال استخدام الأماكن المخصصة لهم والانتباه جيداً قبل العبور من المركبات القادمة واحتساب المسافة جيداً ، خاصة في الأوقات المسائية التي ينخفض معها مستوى الرؤية مما يؤدي إلى تقليل التركيز وعدم وضوح الرؤية جيداً ، داعياً السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة على مختلف الطرق والقيادة الآمنة والتقيد التام بالقواعد والأنظمة المرورية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين