كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أكثر يوم ازدحاماً للسفر في الإمارات هذا العام

من المتوقع أن يغادر آلاف المقيمين في دولة الإمارات اليوم الجمعة لقضاء العطلات في الخارج، ويتوقع أن تكون المطارات أكثر انشغالًا في هذا اليوم من معظم أيام السنة.

ومن المتوقع أن يكون اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات هو الأكثر ازدحاما في الأشهر الأخيرة، وينصح الركاب بالوصول إلى المطار في وقت أبكر من المعتاد، ويفضل أن يكون ذلك قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد المغادرة المقرر، بحسب غلف نيوز.

وقالت طيران الإمارات “نظرا لعطلة أيام العيد الوطني الإماراتي في نهاية هذا الأسبوع، ستكون مطارات دبي أكثر انشغالا من المعتاد يوم الجمعة 30 نوفمبر. ونشجع العملاء على إتاحة الوقت الكافي للوصول إلى المطار بما لا يقل عن ثلاث ساعات قبل مغادرة الرحلة”.

وسيتمكن موظفو القطاعين العام والخاص من الاستمتاع بعطلة لمدة أربعة أيام في نهاية هذا الأسبوع، وحضرت دولة الإمارات مجموعة من الأنشطة للاحتفال بالعيد الوطني 47، ولكن من المتوقع أن يستفيد العديد من المقيمين من العطلات للاستمتاع برحلة قصيرة في الخارج.

لتجنب التأخير، إليك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار:

1. الوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من المغادرة. بعض شركات الطيران.

2. الوصول إلى بوابة الصعود في الوقت المحدد، وتتبع الجدول الزمني لإغلاق بوابات المغادرة.

3. تحقق في الإنترنت لتجنب الطوابير الطويلة في المطار.

4. تأكد من أن أمتعتك لا تتجاوز حدود الوزن المسموح.

5. بالنسبة لأولئك الذين يسافرون مع طيران الإمارات، هناك أيضاً خدمة تسجيل الوصول من المنزل متاحة للمسافرين.