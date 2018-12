آخر المقالات, الإمارات مشاركة

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 30 نوفمبر 2018

فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع

تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.

وفيما يلي، مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة خليج تايمز:

CREED 2

تحت إشراف روكي بالبوا، يتوج أدونيس كريد، ببطولة العالم للوزن الثقيل بعد منازلة قاسية في الملاكمة أمام فيتور دراغو ابن إيفان دراجو.

the girl in the spider’s web

القناصة الإلكترونية الشابة (ليزبيث سالاندر) والصحفي (ميكائيل بلومكفيست) يجدان أنفسهما مُحاصريْن في شبكة جواسيس، مجرمي إنترنت ومسؤولين حكوميين فاسدين.

INSTANT FAMILY

يتناول الفيلم قصة زوجين تنقلب حياتهما رأساً على عقب بعد تبنيهما لثلاثة أطفال.

GHOSTLAND

أم ترث منزلاً من عمتها. وفي أول ليلة في المنزل الجديد تواجه مجرمين قتلة وتقاتل من أجل حياة ابنتيها، وبعد 16 عاماً حين تعود الفتاتان إلى المنزل تصبح الأمور غريبة جداً.

GUARDIANS

خلال الحرب الباردة تم إنشاء منظمة تسمى باتريوت فرقة خارقة تضم أعضاء من جمهوريات سوفياتية متعددة، لسنوات كان على الأبطال إخفاء هوياتهم ولكن في الأوقات الصعبة يجب أن يظهروا أنفسهم مرة أخرى.

WELCOME HOME

يقضي زوجان عطلة نهاية الأسبوع في منزل إيجار لقضاء الإجازات في الريف الإيطالي في محاولة لإصلاح علاقتهما، ولكن سرعان ما يصبحا ضحية للخطط الشريرة لمالك المنزل.

10 x 10

(كاثي) مقاولة بارعة تفتتح عملها الخاص الجديد، لتتعرض بعده إلى الهجوم والاختطاف، ثم تُحتجر في غرفة ضيقة لا يتعدى طولها وعرضها العشرة أقدام. ولكن تصبح القصة أكثر تعقيدًا، عندما يقوم محتجزها (إيفانز) بطلب شيء وحيد منها؛ ألا وهو اسمها.. ومع انكشاف غموض القصة، يتبين لنا أن كاثي تعرف أكثر بكثير مما يبدو عليها، بل وربما لا تكون الضحية الحقيقية بهذه القصة.