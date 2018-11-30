كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 3 مطاعم لتناول الغداء في دبي هذا الأسبوع

تشهد دبي من وقت لآخر افتتاح مجموعة من المطاعم الجديدة التي تقدم مأكولات شهية من جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي، مجموعة من المطاعم الجديدة، التي ينصح بتناول الغداء فيها بدبي هذا الأسبوع، بحسب موقع واتس أون:

Accents

يقدم المطعم وجبات جديدة على الفطور والغداء مساء الخميس، مع برنامج موسيقي مميز والعديد من الفعاليات الاحتفالية ضمن أجواء اجتماعية مميزة.

Accents، إنتركونتيننتال دبي مارينا، الخميس 8:00 حتي 11:00 مساءً، هاتف: 044466654. intercontinentaldubaimarina.com

Seven Sisters

تطلق شركة “سيسترز”، وهي شركة لبنانية راقية ، وجبة غداء جديدة عند غروب الشمس يوم الجمعة في المطعم، ويمكن للضيوف الاستمتاع بالمشروبات المجانية وتناول الوجبات الشهية مع غروب الشمس في Seven Sisters terrace.

Seven Sisters، جي دبليو ماريوت ماركيز دبي، الخليج التجاري، أيام الجمعة من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 7 مساءً، هاتف: 0567754777. 7sistersdubai.com

Il Ristorante – Niko Romito

هناك غداء جديد راقٍ في منتجع بولغاري كل يوم جمعة في مطعم Il Ristorante – Niko Romito ويتميز البوفيه بأكثر من 70 طبق إيطاليً، بما في ذلك الخبز والجبن والسلطات المتنوعة ومحطات طهي حية من اللحوم والأسماك، وعلى الطراز الإيطالي الحقيقي، توقع أن يقوم الطهاة المتجولون بتقديم المعكرونة والريزوتو مباشرة من المقلاة.

Il Ristorante – Niko Romito، منتجع Bvlgari، جميرا، أيام الجمعة من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 4 مساءً، هاتف: 047775433. bulgarihotels.com