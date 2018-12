تغيير سرعات بعض الطرق في أبوظبي اعتباراً من 2 ديسمبر

دبي - بواسطة محمد فارس © HnaUAE.com قدمت بواسطة

أعلنت لجنة السلامة المرورية في إمارة أبوظبي، عن تعديل السرعات على بعض الطرق بإمارة أبوظبي، وزيادة السرعة المسموح بها إلى 140 كيلو / ساعة بدون (هامش للسرعات) في إطار جهودها لتحقيق افضل مستويات السلامة على الطرق وذلك اعتباراً من 2 ديسمبر المقبل.

وتشمل الطرق المعدل سرعاتها طريق سويحان الهير E20 من دوار مدينة زايد العسكرية إلى تقاطع طريق الشاحنات E75، ومن تقاطع طريق الشاحنات E75 إلى منطقة الهير، طريق العجبان الساد E16 من دوار قصر العجبان إلى منطقة الساد)، طريق العين -القوع E95.

وأوضحت شرطة أبوظبي، أن التعديلات الجديدة تم اعتمادها وفقاً لدراسات ومقارنات معيارية دقيقة لمؤشرات الحوادث المرورية والخصائص الهندسية وكثافة الحركة المرورية على الطرق وصولاً إلى تحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية المطبقة عالميا.

وذكرت إنها اعتمدت مجموعة من التوصيات والإجراءات الفنية المرتبطة بتحليل الحوادث المرورية ومراعاة الخصائص الهندسية للطرق المختلفة والأحجام المرورية على تلك الطرق، والتوصية برفع السرعات التشغيلية على أجزاء تلك الطرق، مع إجراء التحسينات الهندسية التي من شأنها الحفاظ على مستوى السلامة المرورية وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، دائرة النقل ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، بحسب ما نشرت شرطة أبوظبي عبر حسابها في إنستغرام.

وأوضحت أن تعديل السرعات لا يشمل كافة الطرق، وانما بعض الاجزاء منها، فيما ستظل سرعات الأجزاء الأخرى من تلك الطرق كما هي، وستعمل شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء على توضيح السرعات المسموح بها على اللوحات المرورية في كل جزء من أجزاء الطريق بحسب السرعة التي تم اعتمادها وفقاً للدراسات المرورية.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالسرعات الجديدة المقررة على تلك الطرق، بما يسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين، وأكدت تواصل الجهود الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات بما يسهم في جعل طرقنا أكثر سلامة ضمن أولوية جعل الطرق اكثر أمناً وتماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بتطبيق افضل الممارسات في مجال السلامة المرورية.

