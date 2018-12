جنايات دبي تنظر أول قضية سرقة لعملة بيتكوين

دبي - بواسطة محمد فارس © HnaUAE.com قدمت بواسطة

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي اليوم 3 موظفين خليجيين بتهمة خطف ثلاثة آسيويين والاستيلاء منهم على 25 عملة بيتكوين، بعد مداهمتهم فجأة، وإجبارهم على تحويل العملة من حسابي المجني عليهما الاول والثاني إلى حساب أحد المتهمين في دولة اسيوية يسمح فيها شراء هذا النوع من العملات الرقمية.

وتعتبر هذه القضية هي الاولى من نوعها لجهة انها تتعلق بسرقة العملات الرقمية المعروفة بالبيتكوين التي تشبه في طبيعتها الدولار واليورو وعملات أخرى، ولكنها وهمية ولا تُستخدم إلا عبر الانترنت، ولا وجود مادي لها، كما أنها مشفرة ولا يمكن تتبع عمليات البيع والشراء التي تُستخدم فيها.

وأوضحت النيابة العامة في أمر الاحالة ان المتهمين خطفوا المجني عليهم بعد ايهامهم أنهم من رجال الشرطة وطلبوا منهم مرافقتهم الى السيارة التي كانت بحوزتهم، بزعم انهم مطلوبون لعدة جهات بذريعة انهم يتاجرون بالعملة الالكترونية البيتكوين، فوافقوا على مرافقتهم بعد أن اطمأنوا لهم، الا انهم اتجهوا بهم الى منطقة رملية في “البرشاء” لتحقيق غرضهم غير المشروع وهو سرقة 25 بيتكوين من حسابي اثنين منهما الى حساب أحد المتهمين في دولة اسيوية يسمح فيها بيع وشراء البيتكوين.

وأضافت ان المتهمين استولوا على الحاسب المحمول الذي كان بحوزة المجني عليهم، واجبروا اثنين منهم على تسليميهم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابيهما، قبل ان يحول أحدهم تلك العملة الالكترونية المذكورة الى حساب المتهم الثاني في الدولة الاسيوية المذكورة في ملف القضية.

كما اتهمت النيابة العامة في هذه القضية 4 آسيويين بـ “الحصول على مبلغ 250 ألف درهم في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها لعلاقة هذا المبلغ بشراء وبيع عملات البيتكوين”.

