الامارات | محمد بن راشد: الإنجازات تتصاغر أمام تضحيات الشهداء

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الإنجازات تتصاغر أمام تضحيات الشهداء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الانجازات تتصاغر وتتراجع التضحيات أمام ما قدمه شهداء الإمارات.
وأضاف سموه، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مساء اليوم: «في يوم الشهيد... تتصاغر الإنجازات.. وتتراجع التضحيات.. وتتواضع النفوس.. أمام ما قدمه شهداء الامارات..... في جنات عند ربهم يرزقون..»
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