ميثاء الشامسي: يوم الشهيد تعبير عن الالتفاف حول قيادتنا الرشيدة وحرصها على إعلاء صروح الوطن

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

وجهت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة كلمة بمناسبة يوم الشهيد فيما يلي نصها..

يوم الشهيد .. اليوم الوطني الذي يعبر عن التضحية من اجل الوطن بكل المعاني السامية ، فالجود بالنفس غاية الجود دفاعاً عن المبادئ الأصيلة وقيم الولاء والوفاء لهذا البلد المعطاء.

يوم الشهيد هو تعبير عن الالتفاف حول قيادتنا الرشيدة، تلك القيادة المتفردة في حبها وحرصها على إعلاء صروح الوطن. قياده أعطت بلا حدود ولم تبخل بأي شيء، فهي تسير على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي أرسى نهج حب الوطن كأساس لكل عمل تنموي ولكل عمل إنساني وبطولي.

إن الشهداء أعلام العز التي ترفرف خفاقة في سماء بلادنا، وإن التاريخ يسجل بأحرف من نور أسماء شهداءنا الأبرار الذين كانوا أبطالاً في التصدي بدمائهم لقوى الشر والعدوان.

إنه الوفاء لدولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة التي غرست في أبنائها معاني الوطنية والوفاء، فكان الشهداء أجل وأسمى صورها.

إن ساحات العز والكرامة تصنعها عزيمة الرجال واستبسالهم وها هم يسطرون اليوم الملاحم البطولية بشتى صورها. انه الفخر لعوائلهم ولأبناء شعبهم الاماراتي الوفي.

وفق الله قيادتنا الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” .. وتحية لقواتنا المسلحة الشامخة القوية، وهنيئا لشعب الإمارات وللشهداء الخالدين الذين هم في رياض الجنة، وهنيئاً للوطن في أبنائه الابرار.وام