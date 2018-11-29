شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحكام الإمارات وأولياء العهود يشهدون مراسم "يوم الشهيد" في واحة الكرامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.. مراسم " يوم الشهيد " التي أقيمت في واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحكام الإمارات وأولياء العهود يشهدون مراسم "يوم الشهيد" في واحة الكرامة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الامارات اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الامارات اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .