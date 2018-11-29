الامارات | 3 مبادرات لتطوير جودة الحياة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مبادرات لتطوير جودة الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلال اجتماع فريق جودة الحياة. من المصدر

أطلقت حكومة دولة الإمارات، خلال اجتماع فريق عمل جودة الحياة ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ثلاث مبادرات وطنية تتضمن إعداد النموذج الإماراتي لجودة الحياة في المجتمعات السكنية، الهادف لدعم توجهات الدولة في تعزيز جودة حياة المجتمع، ومبادرة البرنامج المجتمعي لجودة التغذية، والبرنامج المجتمعي لنمط حياة نشط، من خلال تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية.

وأكدت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ركزت على تطوير جودة الحياة في المجتمع، من خلال المبادرات التي تم تبنيها لتعزيز نمط حياة الأفراد.

وتهدف مبادرة النموذج الإماراتي لجودة الحياة في المجتمعات السكنية إلى إعداد نموذج إماراتي، لتصميم وتطوير المجتمعات والأحياء السكنية في مختلف مناطق الدولة، بما يضمن تعزيز جودة الحياة. وتتضمن مبادرة البرنامج المجتمعي لجودة التغذية إعداد برنامج لتعزيز جودة الحياة، من خلال وضع المعايير وتنفيذ حزمة من البرامج التحفيزية والتثقيفية المجتمعية.

وتشمل مبادرة البرنامج المجتمعي لنمط حياة نشط إعداد برنامج وطني لتعزيز جودة الحياة، من خلال تشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني والحركة.