“محمد بن راشد للإسكان” تحتفل باليوم الوطني

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

احتفلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حزمة من الفعاليات المميزة التي تسعى المؤسسة من خلالها إلى التعبير عن أهمية هذه المناسبة وتأثيرها على مسيرة الاتحاد في ظل حكمة القيادة الرشيدة وتملأ هذه الفعاليات مشاعر حب الوطن والانتماء والفخر.

وقال هيثم عبد الرحمن الخاجة مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بالمؤسسة “نحتفل اليوم مع أبناء وطننا الغالي بالذكرى السابع والأربعين لقيام اتحاد دولتنا الحبيبة الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام وهو اليوم الذي يتذكر فيه المواطن الإماراتي بكل فخر واعتزاز هذه المناسبة التاريخية السعيدة التي تم فيها جمع الشمل ولمّ شتات هذا الوطن المعطاء على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه””.

وأشار الخاجة إلى إن احتفال المؤسسة باليوم الوطني الـ 74 يأتي انطلاقاً من واجب المؤسسة المجتمعي تجاه الوطن حيث إن المؤسسة تسعى دائما ليكون لها دور اجتماعي مؤثر في جميع مناسبات الدولة إضافة إلى أن ذلك يعد أقل واجب يمكن للمؤسسة تقديمه تعبيراً عن اعتزازها وافتخارها بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع.

وأضاف أن المؤسسة ركزت هذا العام على إبراز الهوية الوطنية والتراث الوطني وعادات وتقاليد الشعب الإماراتي من خلال تنظيمها لعدد من الفقرات والانشطة التي شملت الفرق الشعبية والفرق العسكرية ومسابقات منوعة وتوزيع الهدايا والحلويات ومسابقة للأطفال بمشاركة حضانة المنال كما تم توزيع عدد 47طلب موافقة إسكانية على المستفيدين من موافقات منحة أرض. وام