شرطة أبوظبي تحتفل باليوم الوطني

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بذكرى اليوم الوطني الـ 47 للدولة . شهد الحفل الذي أقيم بمبنى القيادة العامة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي بحضور سعادة اللواء علي مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومديرو القطاعات والمديريات والإدارات وعدد كبير من الضباط والمنتسبين العسكريين والمدنيين.

ورفع معالي اللواء الرميثي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات مباركاً لهم ما حققته مسيرة الاتحاد من إنجازات فريدة ومتميزة محلياً وإقليمياً وعالمياً ومجدداً العهد والولاء والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة على أن تكون شرطة أبوظبي العين الساهرة لحماية المكتسبات والمضي نحو المزيد من الريادة في دولتنا الحبيبة.

وأكد معاليه في كلمة بالحفل أن الثاني من ديسمبر من عام 1971 يوم مهم في تاريخ دولتنا يعيد إلى أذهاننا مسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات “المؤسسين” الذين آمنوا بفكرة الاتحاد ونجحوا بالإرادة والعزيمة في تحقيقه وواصلوا على نهج القائد المؤسس مسيرة الخير والعطاء والتقدم والتي حققت الخير الوفير لأبناء الإمارات.

وأضاف لقد مضت مسيرة الاتحاد على نفس الوتيرة برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بنفس العزيمة والإرادة لتجني ثمار غرس زايد الخير وتعزز مكانة دولتنا الحبيبة بين الدول المتقدمة العظمى على الخارطة العالمية.

وكانت مراسم الاحتفال بدأت بعزف السلام الوطني بأداء الفرق الموسيقية لشرطة تلاها تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم وشاهد اللواء الرميثي والحضور فيلماً تسجيلياً عن مسيرة الاتحاد والإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات والتطورات في شرطة أبوظبي وكافة القطاعات والقيادات الشرطية حتى أصبحت دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وأماناً واستقراراً .

وقدم الشعراء محمد بن النوه المنهالي وسيف سالم المنصوري قصائد شعرية عبرت عن محبة الوطن وجسدت القيم العظيمة الاتي رسخها الاتحاد في نفوسنا .

كما تضمّن الحفل عرضاً عسكرياً شاركت فيه الوحدات الشرطية والمساندة وفرسان الخيالة.

وزار قائد عام شرطة أبوظبي والحضور المعرض المصاحب والذي تضمن عرضاً لدوريات شرطة أبوظبي في مراحلها المختلفة وتوثق مسيرة التطوير والتحديث فيها.. ومعرض “الأسر المنتجة” للاتحاد النسائي العام الذي اشتمل على تقديم المأكولات الشعبية والمشغولات التراثية الاماراتية.

وقدم الفنان حمد العامري لوحة فنية بعنوان “فلكلور اليوم الوطني 47” تضمنّت عباراتها الافتخار بالوطن ومنجزاته تجسيداً لمعاني الموروث الأصيل الذي سيبقى خالداً ومحط فخر للجميع ..كما قدمت فرقة الشرطة الشعبية فقرات فلكلورية استعراضية مستوحاة من التراث الوطني وفي ختام الحفل تم اطلاق الألعاب النارية احتفاء بهذه المناسبة الغالية . وام