كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فندق باراماونت دبي يستقبل ضيوفه بتصميمه الفريد في 2019

دخلت داماك تاورز من باراماونت، المشروع الرئيسي المكون من أربعة أبراج من قبل داماك العقارية بالتعاون مع بارامونت للفنادق والمنتجعات مرحلة التسليم.

وقالت الشركة إنها ترحب بالمقيمين في أبراجها السكنية الثلاثة “أ” و “ب” و “د” ، بينما سيتم الانتهاء من تشييد البرج الرابع الذي سيضم فندق بارامونت الفخم للغاية مع 800 غرفة في عام 2019.

وقال علي سجواني، المدير العام للعمليات في شركة داماك العقارية: “يمثل كل تسليم لمشروع مثالاً لالتزامنا تجاه عملائنا والمستثمرين”.

وأضاف “مع داماك تاورز من باراماونت، انطلقنا لخلق تجربة معيشة مميزة، تقدم أفضل ما في الفخامة المستوحاة من هوليوود في قلب دبي. ومن المثير أن نشاهد هذه التجربة تنبض بالحياة عندما يبدأ المقيمون في الانتقال. ”

وتقع المباني السكنية الثلاثة في داماك تاورز على ارتفاع يزيد عن 270 متر في منطقة برج دبي، وتضم ما مجموعه 1200 من الأجنحة المخدومة. وتتميز الأجنحة بتصاميم معاصرة مستوحاة من نمط حياة كاليفورنيا الجوهري، بحسب موقع hoteliermiddleeast.

وتضم الأبراج أيضًا مناطق مسبح ونوادي صحية ومجموعة متنوعة من منافذ الطعام والمشروبات العصرية.