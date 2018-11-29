كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أغلى وأرخص المناطق السكنية بدبي في 2018؟

لا تشتهر دبي على نطاق واسع بإيجاراتها المعقولة، ولكن هناك بعض المجتمعات التي تقدم خيارات مميزة للمستأجرين.

المدينة الدولية التي تقع على بعد 20 كيلومترا من برج خليفة أو دبي مول، لا تزال أرخص مكان للعيش في دبي، وفقا لأحدث البيانات المشتركة لشركة أستيكو للاستشارات العقارية.

ويبلغ متوسط ​​الإيجار لشقة من غرفة نوم واحدة في المنطقة السكنية ذات الطابع الريفي في منطقة الورسان الآن 37،500 درهم سنوياً، أي ما يقرب من ثلاث مرات أرخص من تكلفة شقة في نخلة الجميرا، المكان الأكثر راحة للعيش في دبي.

وتشير بيانات أستيكو إلى أن بعض الملاك في المدينة الدولية يعرضون إيجارات منخفضة تصل إلى 32،500 درهم لوحدة سكنية بغرفة نوم واحدة، في حين أن البعض الآخر قد يلتزم بمبلغ 500 42 درهم في السنة ، وهو أقل مستوى في السوق.

المواقع الشعبية الأخرى التي تقدم إيجارات بأسعار معقولة هي : ديرة، قرية الجميرا، مدينة دبي الرياضية وحدائق ديسكفري.

ويمكن للمستأجرين الذين قد يختارون استئجار شقة في ديرة أن يتوقعوا الآن أن يدفعوا ما بين 35،000 و 65،000 درهم في السنة لشقة من غرفة نوم واحدة.

وتعتبر خيارات الأسعار أكثر ملائمة للمحفظة مقارنةً بأماكن مثل مرسى دبي، حيث يمكن للإيجارات أن تتراوح بين 50.000 درهم إلى 100.000 درهم سنوياً أو غرينز، حيث تتراوح الأسعار التي يطلبها أصحاب العقارات بين 60.000 و 80.000 درهم. سنويا.

وفي قرية جميرا، مجتمع آخر بأسعار مناسبة، تكلف الشقق 40.000 درهم إلى 57.500 درهم سنوياً، بينما في مدينة دبي الرياضية، يمكن أن تكلف من 40.000 درهم إلى 60.000 درهم سنوياً.

بالنسبة لأولئك الذين يعملون بالقرب من جبل علي، لا يزال الخيار الأرخص هو ديسكفري جاردنز، حيث تبلغ تكلفة الإيجارات بين 45،000 درهم إلى 55،000 درهم في السنة، بحسب غلف نيوز.

وتم الانتهاء من بناء 3،850 وحدة سكنية إضافية في دبي اعتبارًا من سبتمبر من هذا العام، مما يوفر مزيدًا من الخيارات أمام عدد كبير من السكان المستأجرين في الإمارة.

ومع توفر المزيد من الوحدات ، ينتقل المستأجرون الآن إلى أحياء أخرى إما للترقية إلى أماكن إقامة أكبر أو إلى أماكن توفر مواصفات جودة أفضل.

وقال أستيكو “استمر العديد من المستأجرين في الاستفادة من وفرة الاختيار”.

أرخص 5 مواقع لاستئجار شقة بغرفة نوم واحدة:

المدينة الدولية



الإيجار السنوي: من 3200 إلى 500 42 درهم.

تقع المدينة الدولية مباشرة بجوار سوق التنين، وهو سوق ضخم للبضائع الصينية الصنع.

ديرة



الإيجار السنوي: 35،000 درهم إلى 65،000 درهم

واحدة من أقدم المجتمعات في دبي، ولا يزال ديرة يقدم خيارات رائعة للمقيمين بميزانية محدودة.

قرية الجميرا



الإيجار السنوي: من 40،000 إلى 57،500

قد تكون قرية جميرا بعيدة بعض الشيء عن قلب المدينة، لكن الإيجارات في المنطقة يمكن أن تغري الكثيرين بالانتقال إليها.

مدينة دبي الرياضية



الإيجار السنوي: من 40،000 إلى 60،000

ديسكفري غاردنز



الإيجار السنوي: من 45،000 إلى 55،000 درهم

تحظى ديسكفري غاردنز بشعبية بين المستأجرين الذين يريدون توفير المال على الإيجارات، وتضم المنطقة حافلات مغذية يمكنها نقل الركاب إلى مترو دبي.

وفي الطرف الآخر من المقياس، لا تزال المواقع المتميزة، بما في ذلك جزيرة نخلة الجميرا بأسعار مرتفعة للغاية قد تصل إلى أكثر من 100.000 درهم في السنة.

ويبلغ متوسط ​​الإيجار لشقة من غرفة نوم واحدة في نخلة الجميرا 100 ألف درهم سنوياً، وهو الأغلى حتى الآن، على الرغم من أن بعض الملاك قد يعرضون وحداتم السكنية مقابل 70000 درهم أو ما يصل إلى 130.000 درهم.

الموقع الثاني الأكثر تكلفة للعيش في دبي الآن هو منطقة مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، حيث يمكن أن تكلف الإيجارات ما بين 70000 و 10000 درهم سنوياً.

كما تكلف الشقق على طول شارع الشيخ زايد ما بين 65،000 درهم و 105،000 درهم سنوياً. وتعتبر الوحدات السكنية على طول الطريق الرئيسي هي الأكثر شعبية اليوم، خاصة أنها تقع على مسافة قريبة من مترو دبي.

وتعتبر جميرا بيتش ريزيدنس خيارًا آخر مكلفًا للسكن، حيث تتراوح الإيجارات بين 70000 درهم و 95.000 درهم. كما أن وسط مدينة دبي المكلِّف دائمًا يقع بين أفضل خمسة أماكن من حيث الإيجار، حيث تتراوح الأسعار المطلوبة للوحدة المكونة من غرفة نوم واحدة ما بين 60.000 درهم و 100.000 درهم.