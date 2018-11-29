مركز استشراف المستقبل يحتفل باليوم الوطني الـ (47)

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي-الوطن:

في إطار احتفالات الدولة باليوم الوطني السابع والأربعين لقيام الاتحاد، وبتوجيهات من العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، بضرورة مشاركة المركز، في الاحتفالات للتعبير عن حبنا وامتناننا لدولتنا الحبيبة وحكامنا -أدامهم الله ورعاهم، نظم المركز احتفالية شارك فيها جميع العاملين بالمركز.

وتقدم العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، ونائبه المقدم الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسية، وكافة العاملين بالمركز، بأسمى آيات التهاني والتبريكات

لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات، وشعب دولة الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين للدولة، والذي يتم الاحتفال به تحت شعار (روح الاتحاد)، أعاده الله على دولتنا الغالية بالتقدم والازدهار.

وأكَّد العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف، بهذه المناسبة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تميزت بالتنوع في كافة المجالات، وأصبحت وجهة سياحية جاذبة للكثير من السائحين والزائرين من مختلف دول العالم، وهذا بفضل ارتفاع مستوى الأمن والاستقرار والطمأنينة، وهو الأمر الذي يرجع إلى السياسة الحكيمة، والنهج المتزن لقيادة الدولة.

وأوضح العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن أن الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني يأتي تجسيداً لمكانة هذا اليوم العزيز في نفوس أبناء الإمارات، فهو يوم تاريخي عظيم، ويجب علينا تخليده وتمجيده بالأفعال والأقوال، فهو الميلاد الحقيقي لهذه الدولة العظيمة، توحدت فيه الراية والرأي، والقوة والعزيمة، ونشر المحبة والسلام، والأمن، والطمأنينة.