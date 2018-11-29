“سلطة دبي الملاحية” تحتفي بـ “اليوم الوطني” بتجديد العهد على دفع مسيرة النهضة والعزة والنماء

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن

أحيت “سلطة مدينة دبي الملاحية” ذكرى اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات، بمشاركة كوكبة من الموظفين والمسؤولين الذين جدّدوا عهد الولاء والانتماء والوفاء للقيادة والوطن في الاحتفالات المستوحاة من شعار “هذا زايد .. هذه الإمارات”. وأكد عامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية على العزم على مواصلة المسيرة المشرّفة التي انطلقت مع تأسيس الاتحاد الميمون، الذي قدّم للعالم أنموذجاً متفرداً في النهضة القائمة على أسس متينة قوامها التسامح والعطاء والانفتاح والتعايش السلمي. وأضاف: “يمثل الثاني من ديسمبر محطة فارقة في تاريخ الإمارات التي تمضي بثقة على نهج التميز الذي اختطه الحكام الأوائل “رحمهم الله”، بقيادة الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” لبناء مستقبل مشرق ومجتمع حر كريم قائم على العدالة والحق. ولا يسعنا، ونحن نحتفي بسبعة وأربعين عاماً من المكتسبات الحضارية، سوى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ومقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، معاهدين قيادتنا الحكيمة على الالتفاف صفاً واحداً ونحن نسير على درب النهضة والعزة والنماء لتبقى راية الإمارات خفاقةً شامخة بين الأمم.”